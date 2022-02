Von Heiner Effern

Die Isarphilharmonie klingt und leuchtet als Interimshaus, die Bibliothek hat in der historischen Trafohalle daneben ein mehr als schickes Plätzchen gefunden, doch um den Grund für deren zwischenzeitlichen Umzug ist es still geworden. Fast 14 Monate war nun öffentlich kaum etwas von der geplanten Sanierung des Gasteig zu hören. Hinter den Kulissen jedoch zeichnet sich ab, dass das Interimsquartier an der Isar noch viel länger gebraucht wird als gedacht. Nach Informationen der SZ soll intern unter Optimisten das Jahr 2028 für die Fertigstellung des neuen Gasteig genannt werden, aber auch die Zahl 2030 soll fallen.

Bis die Karawane der Kultur wieder von der Isar hoch nach Haidhausen ziehen kann, sind noch viele Unwägbarkeiten zu überwinden, vor allem was die Kosten betrifft. Der Stadtrat hat einen Deckel von 450 Millionen Euro für das Projekt festgelegt. Doch allein in den stillen Monaten des Jahres 2021 sind die Baukosten um etwa 15 Prozent gestiegen. Diesen Sprung nach oben errechnete das Statistische Bundesamt von November 2020 bis November 2021.

Das würde beim Gasteig derzeit rein rechnerisch eine Summe von 67,5 Millionen Euro zusätzlich ausmachen. Auch wenn dafür ein Puffer eingeplant sein dürfte und die Baupreise in diesem Jahr extrem angezogen haben: Was die Stadt für die 450 Millionen Euro bei einem Baubeginn etwa 2024 oder 2025 noch bekommen wird, ist höchst ungewiss. Und die Erfahrung am Bau lehrt: Jede Verzögerung macht ein Projekt teurer.

Um die Kosten in den Griff zu bekommen, haben die Stadträte im Dezember 2020 beschlossen, den Gasteig in Erbpacht an einen Investor zu übergeben, der die Sanierung trägt und die Räume dann an das städtische Unternehmender Gasteig GmbH vermietet. Das Verfahren dafür wurde der städtischen Tochter und dem für sie zuständigen Wirtschaftsreferat aus der Hand genommen und an das Baureferat und die Kämmerei übertragen. Bis allerspätestens zur letzten Stadtratssitzung im Dezember 2021 sollte der Beschluss für die Vergabe vorliegen, diese Deadline hat die Verwaltung bereits gerissen. Voraussichtlich Ende März soll der Beschluss nun gefasst werden.

"Die Finanzierung gerät immer weiter in Gefahr"

Warum die Ausarbeitung des Investorenmodells und die Abstimmung mit der Rechtsaufsicht, die eine externe Vergabe absegnen muss, am Ende 15 Monate gedauert haben wird, dazu macht das Baureferat auf Anfrage keine näheren Angaben. Das Verfahren sei aufwendig, heißt es: Die Stadt muss die Investorensuche laut Baureferat europaweit in einem sogenannten Teilnahmewettbewerb durchführen. Daran schließen sich Verhandlungen und bei Erfolg die Vergabe durch den Stadtrat an. Die Dauer werde "wesentlich bestimmt von der Qualität der eingehenden Angebote", erklärt das Baureferat. Es rechnet damit, dass das Verfahren "in 2023 soweit abgeschlossen" werden kann.

Zur möglichen deutlichen Steigerung der Baukosten will sich das Referat nicht konkret äußern. Der betreffende Index "stellt lediglich die durchschnittliche Marktentwicklung der Vergangenheit dar; zukünftige Marktentwicklungen sind nicht einzuschätzen", heißt es. "Belastbare Aussagen zu Baukosten und Bauablauf sind daher erst möglich, wenn entsprechende Angebote geeigneter Bieter vorliegen."

CSU-Fraktionschef Manuel Pretzl machen die Baukosten dagegen schon jetzt große Sorgen. "Die Finanzierung gerät immer weiter in Gefahr, je länger es dauert." Und der frühere Bürgermeister und Aufsichtsratschef der Gasteig GmbH befürchtet, dass genau dies eintreten wird. "Offenbar geht nichts voran", das gesamte Projekt habe "an Zug verloren", seit nicht mehr das Wirtschaftsreferat und der Gasteig federführend seien. Das Einschalten des Baureferats sei eine Idee der grün-roten Koalition gewesen, "dafür muss sie die Verantwortung übernehmen". Die CSU stehe zu der vereinbarten Komplettsanierung, auch wenn sie Mehrkosten verursachen würde.

Detailansicht öffnen Ein Verzicht auf die Erneuerung des Konzertsaals stehe nicht zur Debatte, sagt Bürgermeisterin Katrin Habenschaden. (Foto: Henn Architekten)

Auch die Grünen und die SPD rücken nicht von einer Sanierung ab, die weit über neue Brandschutz- oder Elektroanlagen hinausgeht. Ein Verzicht auf die Erneuerung des Konzertsaals steht nicht zur Debatte. Bürgermeisterin Katrin Habenschaden, die auch Aufsichtsratschefin der Gasteig GmbH ist, will den Kostenrahmen aber trotz der gerade explodierenden Baukosten nicht verändern. "Wegen eines pandemiebedingten Ausschlags sollten wir nicht das ganze Projekt in Frage stellen, denn Baukosten sind volatil", sagt sie. Der Stadtrat könne im gewählten Vergabeverfahren immer noch "eine Anpassung des Leistungskatalogs" vornehmen, falls gewünscht. Ein Problem wegen des verzögerten Zeitplans sieht sie nicht. "Die Vorbereitung des Vergabeverfahrens ist komplex und daher zeitaufwändig, dafür gewinnt die Stadt aber finanzielle Sicherheit und auch der Investor spart sich Planungsarbeit."

Ihr Fraktionschef im Stadtrat, Florian Roth, hätte dagegen schon ein höheres Tempo erwartet. "Es geht langsam, das hätte ich mir schneller gewünscht. Aber es geht vorwärts." Auch er will vom Kostendeckel nicht abweichen, aber die Sanierung auch nicht "wegen eines Prozents mehr gleich canceln". Die SPD hält ebenfalls an der 450-Millionen-Euro-Grenze fest. Bis zur Vergabe seien Prognosen, was man dafür erhalten wird, "Spekulation", sagt Fraktionschefin Anne Hübner.

Auch sie bekennt sich aber zu mehr als zu einer reinen Basisvariante der Sanierung. Und Gasteig-Chef Max Wagner, der sich plötzlich mehr oder weniger in der Rolle des Zuschauers wiederfindet? Er sieht seinen Wunsch nach einem runderneuerten Kulturzentrum gerade politisch gestärkt und verlässt sich auf die städtische Verwaltung. Das schließt für ihn mit ein, dass Mehrkosten, die durch jetzige oder künftige Verzögerungen entstünden, "nicht zu Lasten des Konzepts" gehen.