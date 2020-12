Die grün-rote Koalition will die Ausgaben für die Sanierung von Europas größtem Kulturzentrum am Mittwoch endgültig festlegen.

Von Heiner Effern

Die Koalition will die Sanierung des Gasteig in der Vollversammlung am Mittwoch endgültig auf 450 Millionen Euro deckeln und die Vergabe an Investoren festschreiben. Das geht aus einem Änderungsantrag hervor, den Grüne und SPD einbringen wollen.

Im Budget sind ausdrücklich die Kosten für die Erstausstattung enthalten. Die dafür nötigen 85 Millionen Euro wollte Gasteig-Geschäftsführer Max Wagner zusätzlich ausgeben. In der vorangegangenen Stadtratssitzung hatte er dazu aber auch Sparvorschläge unterbreitet, die das Rathausbündnis offensichtlich nicht überzeugten. Grüne und SPD wollen nun die Verwaltung prüfen lassen, ob sich beim Bedarf der Nutzer noch Kosten senken lassen.

Dazu sollen Baureferat und Kämmerei umgehend die Vergabe der Sanierung an private Investoren vorantreiben und diese dem Stadtrat bis spätestens Herbst 2021 vorlegen. Dafür dürfte es eine breite Mehrheit geben, doch das werden die Münchner offiziell nicht erfahren. Bei den entscheidenden Beschlüssen zur Sanierung des größten Kulturzentrums in Europa wird die Öffentlichkeit ausgesperrt. Das Wirtschaftsreferat führt dafür wettbewerbsrechtliche Gründe an.