Pfusch am Kultur-Bau

Bei der Sanierung des Gasteigs hat die Politik wertvolle Zeit vergeudet - und so einen dreistelligen Millionenschaden verursacht. Anstatt daraus zu lernen, wird jetzt die nächste Runde eingeläutet.

Kommentar von Susanne Hermanski

Wenn es nach Münchens Stadtrat geht, sollte man jetzt frohlocken: Hosianna - der Gasteig wird generalsaniert! Also umfassend modernisiert, nicht nur grundsaniert. Jubel ist trotzdem fehl am Platz. Denn diese Entscheidung hat die Politik vor Jahren schon einmal getroffen. Hätte der Stadtrat sie durchgezogen, dann würden die Möbelpacker in gut zwei Jahren, Anfang 2025, schon wieder damit beginnen, Europas besucherstärkstes Kulturzentrum einzurichten. Veranschlagte Kosten: 450 Millionen Euro.