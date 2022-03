Die Stadt hält bei der Ausschreibung für die Sanierung des Kulturzentrums trotz steigender Baupreise am geplanten Kostendeckel von 450 Millionen Euro fest. Teurere Anbieter fliegen aber nicht automatisch aus dem Wettbewerb.

Von Heiner Effern

Die Stadt will am Dienstag den nächsten wichtigen Schritt zur Sanierung des Kulturzentrums Gasteig gehen. Der Finanzausschuss soll unter Ausschluss der Öffentlichkeit die Regelungen für die Vergabe des Gesamtprojekts beschließen. Der Kostendeckel von 450 Millionen Euro soll nach Informationen der SZ trotz der zuletzt drastischen Erhöhung der Baupreise festgeschrieben bleiben. Allerdings sollen die Stadträte laut Vorlage auch einen Hinweis mit beschließen, der sich wie eine Hintertür in Bezug auf die Kostenobergrenze liest. Zudem soll der Finanzausschuss genehmigen, dass der bestehende Vertrag mit dem Investor für das Altgebäude vorzeitig beendet wird. Dafür muss die Stadt etwa 14,5 Millionen Euro aufbringen.

Rund 15 Monate hat das Baureferat daran gearbeitet, die Vergabe zu organisieren. Grundlage bleibt eine komplette Überholung inklusive eines neuen Konzertsaals für die Münchner Philharmoniker. Gesucht wird ein Investor, der alle Arbeiten auf Erbpachtbasis übernimmt und das Kulturzentrum dann an die Stadt beziehungsweise die Gasteig GmbH als Betreiber vermietet. Dafür wurde ein Architekturwettbewerb durchgeführt, in dem sich das Münchner Büro Henn durchgesetzt hat.

In zwei Runden soll das beste Angebot für die Sanierung gefunden werden. Die zweite Schleife ist allerdings nur vorgesehen, wenn sich nach der ersten Runde absehen lässt, dass zuschlagsfähige Angebote erwartet werden können. Das könnte schwierig werden, denn die Baupreise sind rasant gestiegen. Von November 2020 bis November 2021 verzeichnete das Statistische Bundesamt ein Plus von etwa 15 Prozent. Hochgerechnet auf den Kostendeckel von 450 Millionen Euro wären das 67,5 Millionen Euro zusätzlich. Wie das bei einer vollen Umsetzung der gewünschten Sanierung funktionieren soll, ist zumindest öffentlich bisher nicht erklärt worden.

Doch in der Vorlage für den Finanzausschuss ist eine Passage enthalten, die einen Ausweg bieten könnte. Die Stadt will allen Bietern schon vorab mitteilen, dass sie sich eine Aufhebung des Vergabeverfahrens vorbehält. Das käme dann zum Tragen, wenn das Angebot, das den festgelegten Kriterien am besten entspricht, die Preisgrenze nicht einhalten sollte. Daraus folgt, dass das Überschreiten des Kostendeckels nicht automatisch zum Ausschluss eines Investors aus dem Wettbewerb führen wird.

Über die Vergabe entscheidet ein neu geschaffenes Gremium

Die Entscheidung, welches Angebot dem Stadtrat zur Beschlussfassung vorgelegt wird, trifft ein eigens zu schaffendes Bewertungsgremium. Das wird Bürgermeisterin Kathrin Habenschaden (Grüne), die auch Vorsitzende des Aufsichtsrats der Gasteig GmbH ist, leiten. Weiter werden der Runde die Referenten für Bau, Finanzen, Kultur und Wirtschaft angehören, dazu jeweils ein Vertreter der Fraktion der Grünen, der SPD und der CSU und des örtlichen Bezirksausschusses. Der Architekt Gunter Henn soll als Berater gewonnen werden.

Um den Weg für die Sanierung freizumachen, hat die Stadt mit dem Investor, der das Gebäude in den Achtzigerjahren errichtet hat, einen Vertrag ausgehandelt. Das wurde nötig, weil die Laufzeit der mit ihm geschlossenen Vereinbarungen über den jetzigen Zeitpunkt weit hinausgeht. Die Stadt würde das Eigentum am Gasteig Ende 2023 gewinnen, wenn sie das Kulturzentrum für eine Summe von gut 64 Millionen Euro ablöst. Allerdings hat die Stadt an den Investor auch ein Darlehen ausgereicht, das noch nicht zurückbezahlt ist. Die ausstehende Summe von knapp 50 Millionen Euro soll angerechnet werden, sodass die Stadt noch etwa 14,5 Millionen Euro auszahlen müsste.