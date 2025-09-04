Vor fast vier Jahren hat die Stadt den Shuttle-Bus 97 der Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) zwischen dem Parkhaus an der Blumengroßmarkthalle und dem Gasteig HP8 in Sendling eingeführt. Dafür stellte der Stadtrat ein Budget von einer Million Euro im Jahr zur Verfügung. Jetzt hat der Gasteig das Angebot wieder abgeschafft und ersetzt es durch Großraumtaxis. Damit könne man flexibler auf den Bedarf reagieren, teilt Gasteig-Geschäftsführerin Stephanie Jenke mit.

Zwei Stunden vor Beginn einer Veranstaltung stehen 200 Parkplätze am Blumengroßmarkt zur Verfügung. Die Shuttle-Taxis sind an grünen Fähnchen erkennbar und starten direkt im Parkhaus. Sie fassen jeweils bis zu acht Fahrgäste. Wer ein Parkticket vorweisen kann, fährt im Shuttle kostenlos mit. Es fährt direkt vor das Haus K in der Hans-Preißinger-Straße. Von dort aus sind es nur wenige Schritte bis in die Halle E, dem Foyer der Isarphilharmonie. Nach Ende der Veranstaltung stehen die Shuttles eine Stunde lang bereit, um die Besucherinnen und Besucher zurück zum Parkhaus zu fahren.

Anders als die Busse der MVG, die sich an einen Fahrplan hielten, verkehren die Taxis künftig je nach Nachfrage. Weil die Busse auch während Veranstaltungen verkehrten, also in einer Zeit, in der es kaum Nachfrage gab, waren viele von ihnen nur schlecht ausgelastet. Trotzdem stellte die MVG Fahrer und Fahrzeuge den ganzen Abend lang zur Verfügung. Im Abtransport bot die MVG acht Fahrten pro Stunde ab dem Gasteig HP8 an. Die Auslastung war laut MVG stark schwankend, in der Spitze etwa bis zu 250 Fahrgäste pro Tag.

Jetzt, mit dem neuen Angebot, erhofft sich der Gasteig eine finanzielle Ersparnis. Wie hoch diese ausfallen werde, müsse sich zeigen, sagt eine Sprecherin. Einen Nachteil haben die Taxis gegenüber den Bussen aber: Sie sind nicht barrierefrei. Der Gasteig weist aber darauf hin, dass es auf dem Gelände des HP8 14 Behindertenparkplätze gibt. Reguläre Parkplätze stehen dort dagegen nicht zur Verfügung. Parken am Blumengroßmarkt kostet pauschal zehn Euro für vier Stunden, jede weitere angefangene Stunde kostet 3,50 Euro. Das Angebot startet mit Beginn der Saison am Dienstag, 9. September.