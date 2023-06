Von Susanne Hermanski

Max Wagner bittet um die Auflösung seines Vertrags als Geschäftsführer der Gasteig München GmbH. Der Kulturmanager will im Herbst aufhören. Der Aufsichtsrat der städtischen GmbH und dessen Vorsitzende Bürgermeisterin Katrin Habenschaden (Grüne) werden am Dienstag in ihrer turnusgemäßen Sitzung über weitere Schritte sprechen.

Wagner ist seit 2017 Chef des Gasteig, der wiederum ist das größte Kulturzentrums Europas - beziehungsweise war dies der Bau am Isarufer. Er muss dringend saniert werden, doch der Umbau ist in Corona-Zeiten ins Stocken geraten. Der Stadtrat verfügte einen Aufschub der Arbeiten und wollte einen Investor für das Projekt finden. Die Suche scheiterte und nun ist die Zukunft des Projekts ungewiss.

In Wagners Amtszeit fällt die Planung der zuvor viele Jahre lang erfolglos angestrebten umfassenden Sanierung des Baus, der die Münchner Philharmonie, die Zentralbibliothek der Stadt, den Sitz der Volkshochschule und einen Bereich der staatlichen Musikhochschule umfasst. Wagner verantwortete den termingerechten Umzug der Kulturinstitutionen in das 2021 eröffnete Interimsquartier in den Münchner Stadtteil Sendling. Doch danach begannen nicht wie geplant die Sanierungsarbeiten am alten Standort. Stattdessen ist das Gebäude untervermietet worden an private Veranstalter, die es nun ebenfalls interimistisch bespielen und an die sogenannte freie Szene weitervermieten.

Max Wagner ist studierter Rechtsanwalt und ausgebildeter Sänger. Er hat vor seiner Zeit im Gasteig wesentlich die Sanierung des staatlichen Gärtnerplatztheaters in Münchens Innenstadt mitverantwortet.