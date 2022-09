Wenn Angela Eßer und Elke Pistor zu einem Literaturtag einladen, dann wird es wohl um Leichen gehen. Die Kriminalautorinnen sind bekannt dafür, Mord und andere Gräueltaten in ihren Romanen neu und humorvoll zu erzählen. Am Samstag, den 10. September, planen sie aber etwas anderes. Das erste Barcamp Literatur, das im Rahmen der offenen Akademie der Volkshochschule stattfindet, soll Autorinnen, Journalisten, Buchhändlerinnen und alle Lesebegeisterten zusammenbringen, um sich auszutauschen. Mögliche Fragen reichen über "Was beschäftigt die Gegenwartsliteratur?" bis zu "Was ist der beste Weg zum Selfpublishing?". Die Teilnehmenden entscheiden selbst, was sie bewegt und gestalten danach das Programm.

Barcamp Literatur, Sa., 10. Sept., 10-18 Uhr, Gasteig HP8, Hans-Preißinger-Str. 8. Anmeldung: www.mvhs.de