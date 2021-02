Von Susanne Hermanski

Jetzt ist die Schwarmintelligenz gefragt: Die Stadt sucht einen Namen für das Interimsquartier des Gasteigs. Das Kulturreferat schreibt dafür in der Bevölkerung einen großen Wettbewerb aus. Auch für den Konzertsaal, der auf dem Gelände in Sendling entsteht und in den die Münchner Philharmoniker ziehen, soll ein eigener Name gefunden werden. Der Gasteig, das größte Kulturzentrum Europas, wird saniert. Schon von Herbst 2021 an werden alle seine Institutionen nach und nach den Standort an der Rosenheimer Straße verlassen. Für die geschätzten sieben Jahre Bauarbeiten residieren sie dann auf besagtem Areal an der Isar, gleich unterhalb des Mittleren Rings und in einer Achse mit dem Heizkraftwerk. Als bisherige Bezeichnung für das Gelände galt der "Gasteig Sendling". Einsendeschluss für die Namensvorschläge ist der 17. Februar (www.muenchen.de/name).

Die offizielle Adresse des Areals, das auch viele alte Bestandsbauten umfasst, lautet Hans-Preißinger-Straße 8, von der Gasteig-Administration kurz HP8 genannt. Dort sind die Vorbereitungen für die Gasteig-Übersiedelung schon weit fortgeschritten. In den nächsten Jahren beheimatet das Areal die Stadtbibliothek, einen Hauptstandort der Volkshochschule sowie einen Teil der Hochschule für Musik und Theater. Neben den Philharmonikern wird auch das Münchener Kammerorchester (MKO) dort Platz finden, als neue Institution im zukünftigen Gasteig. Für das 1950 gegründete MKO (in dem 28 festangestellte Musiker arbeiten) endet damit eine jahrzehntelange Odyssee auf der Suche nach Proberäumen. Auch viele andere Kulturakteure werden das Programm des Gasteigs in der Interimszeit mitgestalten.

Für all diese Nutzungen werden seit zwei Jahren auf dem Gelände Bestandsgebäude umgebaut und Neubauten errichtet. Rund 110 Millionen Euro Planungs-, Bau- und Mietkosten fallen dafür an. Die Interims-Philharmonie hatte im Oktober Richtfest. Sie wird an eine denkmalgeschützte Trafohalle angegliedert, die künftig als Foyer und Offene Bibliothek dient. In der direkten Nachbarschaft befinden sich zudem Ateliers, Arbeitsplätze von Kreativen, Werkstätten und Übungsräume.

Gesucht ist nun "ein aussagekräftiger, einprägsamer, kurzer Name" für das Areal, der eine positive Verbindung zum Gasteig als Kultur- und Bildungszentrum herstellt. "Außerdem suchen wir für die Interims-Philharmonie einen Namen, der einen klaren Bezug zur Philharmonie im Gasteig und den Münchner Philharmonikern hat", heißt es in der Ausschreibung. "Die leichte und zugleich internationale Verständlichkeit der Namen" sei wesentliches Kriterium. "Lokale inhaltliche Bezüge sind denkbar, aber nicht zwingend erforderlich."

Wichtig für die Namensfindung sei, dass die eingeführten Marken "Gasteig" und "Münchner Philharmoniker" gestärkt werden, gerade während der Zeit der Sanierung. Vermieden werden müsse gleichzeitig eine Verwechslung der Standorte Rosenheimer Straße und Hans-Preißinger-Straße. Ausgelobt wird ein Preisgeld von insgesamt 5000 Euro. Prämiert werden jeweils bis zu drei Einreichungen für das Gelände und für die Interimsphilharmonie. Auf den ersten Preis entfallen jeweils 2000 Euro. Damit soll dann die Überlassung aller Nutzungsrechte am Namen abgegolten sein. Werden identische Vorschläge eingereicht, wird das Preisgeld geteilt. Über die Auswahl berät eine Jury. Anschließend tagt ein Entscheidungsgremium, "dem auch Vertreterinnen und Vertreter der Stadtratsfraktionen angehören" sollen. Das Ergebnis soll noch im März bekanntgegeben werden.

Namensvorschläge einreichen können "Bürger, Vereine, kulturelle Initiativen sowie Kultur- und Kreativschaffende aus München". Pro Person oder Team sind maximal ein Namensvorschlag für das Gelände und einer für die Interims-Philharmonie zulässig. Auch das Verständnis des Kulturreferats von "kurz" für den gesuchten Namen ist genauer definiert. "Er darf maximal 22 Zeichen (inklusive Leerzeichen) umfassen. Er kann auch aus Wort- und Zeichenfolgen bestehen." Ebenfalls wichtig sei eine "klare Abgrenzung zu eingeführten Begriffen für andere Projekte wie beispielsweise Kreativquartier, Kunstareal oder Konzerthaus", schreibt das Kulturreferat.

Dass in München ein Name gesucht wird für ein derart großes öffentliches kulturelles Gelände und Einzelbauwerk wie die Philharmonie, kommt nicht alle Tage vor. In der Vergangenheit orientierte man sich dabei meist an Standort oder Funktion. Der Olympiapark zum Beispiel wurde nach dem Anlass für seine Entstehung benannt. Das neue Volkstheater wird seinen Namen schlicht aus der Brienner Straße ins Schlachthofviertel mitnehmen. Als Ludwig I. die Glyptothek bauen und ihr einen Namen geben ließ, fragte er nur einen klugen Mann: seinen Bibliothekar, und der ließ sich ein schönes Kunstwort einfallen für seines Königs Skulpturentempel.

Der Gasteig selbst erhielt seinen Namen schon vergleichsweise demokratisch entsprechend seiner geografischen Lage vom Stadtzentrum aus gesehen- hoch oben am "gachen Steig". Der hatte bis dato schon eine bewegte Geschichte hinter sich: Als Ort für Lepraspitäler, Altersheime und den Bürgerbräukeller, in dem Georg Elser sein Attentat auf Adolf Hitler verübte. Dagegen wirkt die Lage des jetzt noch "HP8" geradezu idyllisch: an den Isarauen, gesäumt von Handwerksbetrieben. Auf alle Fälle gut geeignet zum Kontemplieren über den perfekten neuen Namen.