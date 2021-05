Von Susanne Hermanski und Egbert Tholl

Überall in der Welt wird nur geredet, und nichts passiert. Hier ist es endlich mal anders rum. Kein Gerede, nur Taten", sagt Valery Gergiev. Der russische Chefdirigent der Münchner Philharmoniker ist hochzufrieden mit den Fortschritten auf der Baustelle des Interimsquartiers. In London etwa hätte man ihm und später Sir Simon Rattle viele Jahre lang einen neuen Konzertsaal für das beste Orchester der Stadt versprochen, aber nichts vorangebracht. Hier in München hätte nicht einmal Corona das Werden in Stillstand versetzt. Und dass jetzt auch die Akustik in der neuen "Isarphilharmonie ausgezeichnet würde, das versteht sich für Gergiev ebenfalls ohne große Worte: "Herr Toyota wird es wieder mal hinbekommen", spendiert der Maestro.