Die Stadtwerke München wollen auf dem Areal Wohnungen bauen, und auch der Interims-Gasteig fordert mehr Platz. Opfer der Pläne: vier Auto-Betriebe. Was ist da los, wo Kunst und Kfz einst harmonisch nebeneinander existierten?

Von Susanne Hermanski und Charlotte Groß-Hohnacker

Es wird eng im Ausweichquartier des Gasteigs. Zu eng. An der Hans-Preißinger-Straße sollen im nächsten Jahr Baumaschinen anrollen, und dringend benötigte Wohnungen für Mitarbeiter der Münchner Stadtwerke (SWM) entstehen. Just dort also, wo der Gasteig, das ehemals größte Kulturzentrum Europas, seit vier Jahren sein Interim hat. Und dies auf weniger als einem Drittel der Fläche im Vergleich zum Stammhaus in der Innenstadt.