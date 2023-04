Oase auf Asphalt: Noch ist alles kahl, aber am Samstag entsteht vor dem Gasteig HP8 eine Kulturinsel

Der Gasteig und "Die Städtischen" haben den Platz am Kulturkraftwerk zur Kulturinsel gewandelt. Am Samstag steigt die bunte Eröffnungsfeier - mitgestalten ist ausdrücklich erwünscht.

Von Julian Gülker

Auf dem Platz am Kulturkraftwerk werden die Farben neu gemischt. Zu Grau gesellt sich vor allem Grün: Wo vorher nur nackter Asphalt war, stehen nun - unter anderem - Hochbeete, Holzbänke und ein Bücherschrank. Der Gasteig und das Kollektiv "Die Städtischen" haben den Platz am HP8 zur "Kulturinsel" umgebaut, die flexibel genutzt und gestaltet werden kann. Als Teil der Veranstaltungsreihe des diesjährigen Flower-Power-Festivals eröffnet sie am Samstag, 22. April, mit einem vielseitigen Programm.

Gasteig-Geschäftsführer Max Wagner gibt das Motto vor: "Kultur für alle, immer und überall." Von Mitte April bis Oktober kommt man diesem Ziel auf der Kulturinsel beachtlich nahe. Heißt konkret: Ein Platz inmitten der Stadt, ausgestattet mit allerlei Utensilien, die jede und jeder nutzen kann, um zu entspannen, gärtnern oder spielerisch sowie künstlerisch aktiv zu werden. Wer sich etwa spontan inspiriert fühlt, ein Konzert zu geben oder Theaterstück aufzuführen, bediene sich einfach der vielen Holzelemente - aus diesen lässt sich mit leichter Hand ein Amphibientheater oder eine Bühne improvisieren. Grenzen setzt hier nur die eigene Kreativität: "Je mehr hier los ist, desto besser", sagt Wagner. Über Ideen und Vorschläge können sich die Insulaner durch ein Schwarzes Brett austauschen.

Die Kulturinsel ist "ein Platz, wo alle hingehen und sich wohlfühlen können", betont Daniel Wolfram von den Städtischen. Das Kollektiv aus jungen Leuten hat sich 2020 mit dem Ziel gegründet, den öffentlichen Raum Münchens lebenswerter und nachhaltiger zu gestalten. "Unsere Eröffnungsfeier soll ein Eisbrecher für die spätere Nutzung sein", so Wolfram. Beachtet man den gemeinschaftlichen Ansatz der Insel, verwundert es daher nicht, dass gleich die Veranstaltungen am Samstag zum Mitmachen animieren. Los geht es um 14 Uhr mit dem Bepflanzen der Hochbeete - das Motto: Kräuterwiese. Eingeladen sind - selbstverständlich - alle, die die Kulturoase um Thymian, Salbei, Lavendel oder weitere Gewächse bereichern wollen. Die Veranstalter bitten im Voraus um Anmeldung (mitmachen@gasteig.de).

Von 16 Uhr an wird es musikalisch - die Devise auch hier: Vielseitigkeit. Zum Einstieg kombiniert der deutsch-südafrikanische Künstler "Cellz" etwa Einflüsse aus Soul, R'n'B, Hip-Hop und Jazz, die Tänzerin und Choreografin Anna Ideenkind bietet später am Abend ihre Performance "Coral" dar. Bei der "Jamsession" ist jede und jeder zum eigenständigen Musizieren eingeladen, ebenfalls nach vorheriger Anmeldung (diestaedtischen@hotmail.com). Aus Rücksicht auf die Anwohner verlagert sich das Geschehen nach 22 Uhr in den Saal X, wo mehrere DJs auflegen, unter anderem "Chico & Iko". Der Eintritt ist auch hier frei.

Eröffnungsfeier "Kulturinsel", Sa., 22. April, Beginn 14 Uhr, Gasteig HP8, Hans-Preißinger-Str. 8, Eintritt frei.