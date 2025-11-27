Es ist immer etwas los im alten Gasteig, der seit zweieinhalb Jahren Fat Cat heißt. Während der Zwischennutzung des auf seine Sanierung wartenden Münchner Kulturzentrums sind inzwischen etwa 800 elektronische Schlüssel an die Nutzer der etwa 250 Proberäume, Ateliers und Büros ausgegeben worden, darunter prominente Mieter wie die Sportfreunde Stiller, Michael Mittermeier und die Kammerspiele.
Europas größtes KulturzentrumAus fürs „Fat Cat“ im Gasteig – kommt jetzt die Sanierung?
Lesezeit: 3 Min.
Die Verträge der Zwischennutzer werden nicht mehr verlängert, danach folgen die ersten Arbeiten. Für eine Generalsanierung gibt es offenbar mehrere Interessenten.
Von Susanne Hermanski und Michael Zirnstein
Streit um Zwischennutzung:Wie viel Gewinn darf ein Comedy Club im Gasteig machen?
Die Zwischennutzung des Gasteigs wird mit öffentlichen Mitteln gefördert. Nach den Vorwürfen eines Mitarbeiters lässt die Stadt prüfen, ob Michael Mittermeiers „Lucky Punch“-Club dank günstiger Mieten zu viel Profit macht. Die Opposition im Rathaus ist empört –die Betreiber weisen die Vorwürfe zurück.
Lesen Sie mehr zum Thema