Es ist immer etwas los im alten Gasteig, der seit zweieinhalb Jahren Fat Cat heißt. Während der Zwischennutzung des auf seine Sanierung wartenden Münchner Kulturzentrums sind inzwischen etwa 800 elektronische Schlüssel an die Nutzer der etwa 250 Proberäume, Ateliers und Büros ausgegeben worden, darunter prominente Mieter wie die Sportfreunde Stiller, Michael Mittermeier und die Kammerspiele.