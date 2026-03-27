Am 31. Dezember 2034 solle man sich bitte nichts vornehmen, sagt Benedikt Schwering. Denn an diesem Silvestertag werde der frisch renovierte Gasteig seine Wiedereröffnung feiern – „mit der ‚Ode an die Freude‘ und den Philharmonikern“, kündigt der Geschäftsführer der Münchner Raumentwicklungsgesellschaft mbh (MRG) an. Dieser Tochterfirma der Stadt obliegt die Zuständigkeit für die circa 750 Millionen Euro teure Generalsanierung eines der größten Kulturzentren Europas. Und geht es nach den Ausführungen des MRG-Chefs bei dieser Sondersitzung des Bezirksausschusses Au-Haidhausen (BA) zum Thema Gasteig, dann ist das „herkulische Projekt im innerstädtischen Raum“ auf einem prima Weg.

Allein seitens der Lokalpolitik schwappt an diesem Abend reichlich Skepsis hinauf zur Bühne der „Black Box“ im Gasteig, wo Schwering Rede und Antwort steht. Ursächlich für das Misstrauen ist allen voran der historische Ballast, den die XXL-Sanierung mit sich herumträgt. Schließlich gab es nach dem Grundsatzbeschluss im Stadtrat 2015 diverse Pannen, Verzögerungen und eine missglückte Investorensuche. „Wir sind sehr skeptisch aufgrund dessen, dass es viele Jahre schiefgegangen ist“, sagt etwa Nikolaus Haeusgen (CSU). „Und ich sehe auch jetzt dieselben Probleme wie bei den gescheiterten Versuchen – nämlich, dass es unterwegs wieder scheitern kann.“

Denn zum einen gebe es derzeit noch keinen Totalunternehmer, der das Projekt im vorgegebenen Kostenrahmen übernehmen werde. Zum anderen sei auch die Finanzierung bisher nicht komplett gesichert, gibt Haeusgen zu bedenken. „Ich sehe deshalb weiterhin die Gefahr, dass der Gasteig zu einem entkernten Gebäude wird, das über viele Jahre als Ruine dasteht.“

Diese Sorge hat den BA zur Einberufung dieser Sondersitzung veranlasst – nebst dem Wunsch, das „Fat Cat“ möglichst lange zu erhalten. Doch bei jener kulturellen Zwischennutzung des Gasteigs gebe es keinen weiteren Spielraum, sagt Schwering. Der Mietvertrag mit dem „Fat Cat“ müsse Ende September enden, um das Gebäude anschließend für die Sanierung vorzubereiten.

„Der Gasteig wird zur Baustelle werden“, sagt Norbert Wiesmann, der bei der Gasteig GmbH fürs Gebäudemanagement zuständig ist. „Und um diesen Zustand herzustellen, benötigen wir ein paar Tage.“ Schließlich müsse man auf 90 000 Quadratmetern Fläche – „stellen sie sich eintausend 90-Quadratmeter-Wohnungen vor“, so Wiesmann – den Strom abstellen, die Rohre entleeren und sämtliches Interieur entfernen. Letzteres soll dabei nicht etwa auf dem Müll, sondern in den Münchner Wohnzimmern landen. „Es gibt hier so viele Handläufe, Türen, Waschbecken und Stühle“, sagt Benedikt Schwering. „Dafür werden wir eine Online-Plattform einrichten und die Sachen verkaufen oder versteigern.“

Ist der Gasteig einmal entrümpelt, nähert sich für die MRG ein wichtiges Datum – der 3. Februar 2027. „An diesem Tag werden wir in den Stadtrat marschieren und dort jemanden präsentieren, den wir empfehlen können, die Generalsanierung des Gasteigs durchzuführen“, sagt Schwering. Neben jenem Totalunternehmer soll an diesem Termin auch ein Generalunternehmer für die Schadstoffsanierung bestimmt werden. „Da wird alles rausgerissen, was belastet ist“, sagt der MRG-Chef. „Das Haus ist voller Schadstoffe, wie alle Bauten aus dieser Zeit.“

Gut eineinhalb Jahre sind hierfür veranschlagt – Zeit, in der der Totalunternehmer die Details der Generalsanierung planen kann. Der tatsächliche Umbau soll laut Schwering ab dem zweiten Quartal 2029 erfolgen und bis Mitte 2033 dauern. Anschließend habe man dann eineinhalb Jahre, „um alles einzustimmen und einzurichten“ – bis zur anvisierten Wiedereröffnungsparty an Silvester 2034.

Zu den anvisierten Gesamtkosten will Schwering sich nicht äußern

„Und was passiert, wenn sich kein Totalunternehmer finden lässt?“, fragt Andreas Micksch (CSU). „Dann müssen wir überlegen, was wir tun“, antwortet Schwering. Er sei jedoch zuversichtlich, dass dieser Fall nicht eintreten werde, betont er ein ums andere Mal. Und auch in der Finanzierung will er keinen Stolperstein sehen. Eine erste Tranche über 130 Millionen Euro für die Planungsphase sei bereits fix.

Weiteres Geld werde in den nächsten Schritten fließen – wobei sich Schwering auch auf mehrfache Nachfrage nicht zu den anvisierten Gesamtkosten äußern will. So bleibt es Hermann Wilhelm (SPD) überlassen, daran zu erinnern, dass der Bau des 1985 fertiggestellten Gasteig dereinst mit einem Kostenrahmen von 68 Millionen Mark gestartet war – „und am Schluss ist man bei 370 Millionen gelandet“.

Derlei Zahlenspiele sind für die aktuellen Nutzerinnen und Nutzer im Gasteig jedoch nur Nebensache. Sie treibt vielmehr ihre eigene Zukunft um, wie Till Hofmann vom „Fat Cat“ betont. „Wir haben hier 200 Räume für Künstlerinnen und Künstler, 350 Bands, Theatergruppen und fünf Chöre.“ Die meisten von ihnen stünden nach dem Ende der Zwischennutzung vor einer ungewissen Zukunft. „Denn aktuell haben wir nichts, wo wir sagen könnten, da geht’s ab dem 1. Oktober weiter“, sagt Hofmann.

Dabei habe das „Fat Cat“, das Institutionen wie die Lach- und Schießgesellschaft, den Lucky Punch Comedy Club, die Münchner Kammerspiele und das Milla Café beheimatet, „nicht nur den Gasteig belebt, sondern auch unser Stadtviertel“, betont BA-Vorsitzender Jörg Spengler (Grüne). „Umso mehr ist es sehr schade, dass diese Zwischennutzung jetzt zu einem Ende kommt.“