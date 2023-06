Warum der Gasteig-Chef so plötzlich aufhört, wann die S-Bahnen im Viertelstundentakt fahren könnten, weshalb es Aufregung um die Alterseinstufung beim "Pumuckl" gibt - und mehr.

Von Katharina Federl

DER TAG IN MÜNCHEN

Warum "Mister Gasteig" so plötzlich geht Max Wagner hört auf als Chef des größten Kulturzentrums Europas. Er hat die Generalsanierung angebahnt und das HP8 entwickelt. Über die Ursachen seiner Kündigung gehen die Meinungen in Politik und Kultur auseinander. (SZ Plus)

Kommentar: Der nächste Gasteig-Chef wird gute Nerven brauchen (SZ Plus)

Geheimniskrämerei um 15-Minuten-Takt bei der S-Bahn Trotz Verzögerungen beim Bau der zweiten Stammstrecke könnten in München auf allen Linien bereits 2030 mehr Züge fahren. Das Projekt sollte geheim bleiben - nicht mal der Oberbürgermeister wusste davon. (SZ Plus)

Alterseinstufung von Amazon: Ist der Pumuckl nichts für Kinder? Mehrere Episoden von "Meister Eder und sein Pumuckl" sind beim Streaming-Dienst Prime Video erst ab zwölf Jahren freigegeben. Das sorgt für Aufregung bei den Fans - wenige Tage vor der Weltpremiere der Neuauflage.

"Das wäre der Anfang vom Ende des Schlachthofviertels, wie wir es kennen" Die Münchner Metzgerinnung will das geplante Aus für die Schweineschlachtung Ende Juni unbedingt verhindern. Doch der Betrieb sei nicht mehr rentabel, sagt der Geschäftsführer. Und bei der Stadt denken manche schon über eine neue Nutzung nach. (SZ Plus)

"Heute ist ein guter Tag für die Verkehrswende" Eine Autospur weniger, dafür mehr Platz für Fahrräder und mehr Grün: So sehen die neuen Pläne für die Martin-Luther-Straße aus.

Der vergessene Anschlag Der palästinensische Terroranschlag am Flughafen Riem ist nur noch wenigen Menschen im Bewusstsein. Nun soll ein Gedenkort daran erinnern - auch an die Helden vom 10. Februar 1970. (SZ Plus)

Schüsse auf der Theresienwiese: Polizei verfolgt Flüchtigen

Kaiserstraße: Zwei Autos in Schwabing brennen

Ohne Bremsen unterwegs: Kind bei Fahrradunfall in der Lerchenau schwer verletzt

Europa-Tour 2024: Taylor Swift kommt ins Olympiastadion

