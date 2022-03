Seit 1899 wird in Sendling Energie für München erzeugt. Heute produzieren im Heizkraftwerk Süd mit Erdgas betriebene Turbinen Strom, die heiße Abwärme wird in Fernwärme umgewandelt.

In München wird vor allem mit Gas geheizt. Obwohl es bisher keine Engpässe gibt, werden die Verbraucher es bald bei den Preisen zu spüren bekommen. Warum es auf die Schnelle keine Alternativen gibt.

Von Catherine Hoffmann

Der Konflikt zwischen Russland und der Ukraine eskaliert, und Deutschlands Verbraucher blicken besorgt gen Osten. Denn was sich dort abspielt, hat Auswirkungen auf die heimische Energieversorgung, auch in München. Der Krieg heizt die ohnehin schon hohen Energiepreise weiter an. Besonders angespannt ist die Lage auf dem Gasmarkt.