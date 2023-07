Von Julian Raff

Ein bundesweiter Anspruch auf Ganztagsbetreuung soll Eltern von 2026 an dabei helfen, Familie und Beruf unter einen Hut zu bringen. Wie weit dieses Ziel und die Realität auseinander liegen können, zeigt sich gerade in der städtischen Grundschule an der Klenzestraße im Glockenbachviertel in München. Vor zwei Jahren hatten sich hier 20 Familien für das Angebot einer gebundenen Ganztagsklasse entschieden. Die soll nun, völlig überraschend, ab September aufgelöst werden, weil ein einziges Kind die Schule verlässt.