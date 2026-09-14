Ganztagsbetreuung an Münchner Grundschulen„Für dieses Jahr hat jeder einen Platz bekommen“

Vom neuen Schuljahr an haben Erstklässler einen Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung. In München wurde die Zahl der Plätze in den vergangenen Jahren massiv ausgebaut. Doch die eigentliche Bewährungsprobe steht wohl erst noch bevor.

Die Warteliste gibt es nicht mehr, und das ist schon eine Überraschung für Rita Casper. „Für dieses Jahr hat jeder einen Platz bekommen“, sagt die Geschäftsführerin der Mittagsbetreuung Lüderix an der Fritz-Lutz-Grundschule im Münchner Stadtbezirk Bogenhausen. In den vergangenen Jahren war das anders: Da standen einige Grundschulkinder auf der Warteliste, und die Chancen standen nicht gut, im Laufe des Schuljahres einen Betreuungsplatz zu bekommen.