Es sind noch knapp drei Jahre, dann gilt der Rechtsanspruch auf eine Ganztagsbetreuung. Von 2026 an haben zunächst Erstklässler und dann in Jahresschritten bis 2029 alle Grundschulkinder unter der Woche einen Anspruch auf acht Stunden Betreuung täglich, die Unterrichtszeit mitgerechnet, und eine Betreuung auch in den Ferien. Um das zu ermöglichen, braucht die Stadt München bis September 2029 zusätzliche 6100 Betreuungsplätze und das Personal dazu: 500 Fach- und Ergänzungskräfte.