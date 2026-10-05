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Rechtsanspruch auf BetreuungGanztag für alle – nur für Kinder mit Behinderung nicht?

Lesezeit: 4 Min.

Für Schüler mit Behinderungen fehlen in München Betreuungsangebote am Nachmittag.
Für Schüler mit Behinderungen fehlen in München Betreuungsangebote am Nachmittag.
Foto: Catherina Hess

Kinder im Grundschulalter haben von diesem Schuljahr an einen Anspruch auf Betreuung am Nachmittag. Und München steht nach eigenen Angaben gut da. Doch die Schüler mit Behinderung wurden in der Statistik vergessen.

Von Kathrin Aldenhoff

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Ein Erfolg für München: Fast alle Erstklässler, die einen Platz brauchen, haben eine Ganztagsbetreuung. So teilte es die Stadt München zu Beginn des Schuljahres mit, so schrieb es auch die Süddeutsche Zeitung. Alle Erstklässler? Nein. Was an den meisten Schulen in München gut läuft, nämlich dass Kinder nach dem Unterricht in einen Hort oder eine Mittagsbetreuung gehen, klappt bei Kindern, die eine Förderschule besuchen, in vielen Fällen nicht. Darauf macht unter anderem die Lebenshilfe München aufmerksam, eine Organisation für Menschen mit Behinderung.

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