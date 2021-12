Von Michael Bremmer, Sabine Buchwald und Martina Scherf

Gans und Küche

Die letzte Weihnachtsgans: Elfriede Kohlhuber, 79, gibt ihren Stand auf dem Viktualienmarkt auf.

Bis zuletzt war Elfriede Kohlhuber richtig im Stress. Wie immer freundlich, aber doch auch etwas ungeduldig, gibt sie Auskunft. An ihrem Stand auf dem Viktualienmarkt warten die Kunden. Und um deren Wünsche ging es all die Jahre, gerade vor Weihnachten. Nun aber ist Schluss: Die "Ganserlfrau" geht mit 79 Jahren in den Ruhestand. Eine Institution verabschiedet sich. Eigentlich nur, weil ihr Sohn gesagt habe, "Mama, du musst jetzt aufhören mit dem Arbeiten", erzählt Kohlhuber. Weil er studiert und einen ganz anderen Beruf hat, wird sie den Stand aufgeben, den sie in dritter Generation mehr als 30 Jahre lang geführt hat. Schon als junges Mädchen half Kohlhuber aus. Dabei hatte sie Industriekauffrau gelernt und am Patentamt eine gute Stelle. Doch wenn zwei tüchtige Hände gebraucht wurden, half sie ihrer Großmutter Elise Bengler und dann ihrer Mutter Elfriede Schmon, Gänse, Enten und Eier zu verkaufen. Ware aus Bayern, aus dem Landkreis Altötting und dem Umland von München, das war den Frauen wichtig. Der Witzigmann habe bei ihr eingekauft, die Michaela May und viele, die man halt so kenne, sagt Kohlhuber. Der Stand werde nun neu vergeben. "Angeblich wieder an einen Geflügelhändler."

Kirche und Soziales

Birgit Schaufler ist die erste Frau als Präsidentin der Katholischen Hochschule in München.

Die bisherige kommissarische Präsidentin und Vizepräsidentin für Studium und Lehre, Birgit Schaufler, tritt zum 1. Januar ihr Amt als neue Präsidentin der Katholischen Stiftungshochschule München (KSH) an. Sie folgt auf Hermann Sollfrank, der an die Spitze des Caritasverbandes München und Freising wechselte. Schaufler ist die erste Frau als Präsidentin der Katholischen Hochschule, die vor 50 Jahren gegründet wurde und Studierende für Sozial-, Gesundheits-, Pflege- und pädagogische Berufe ausbildet. Derzeit studieren etwa 2500 Studentinnen und Studenten an den beiden Standorten Benediktbeuern und München. Birgit Schauflers wissenschaftlicher Fokus liegt auf Personal- und Organisationsentwicklung, Führungsforschung, Bildungstheorie und Biografieforschung. Sie studierte Pädagogik, Psychologie und Soziologie an der Universität Augsburg, wo sie promoviert wurde und lehrte. Anschließend leitete sie den Bereich Fort- und Weiterbildung in einem großen Klinikunternehmen. 2009 wurde sie an die KSH als Professorin für Pädagogik berufen. Sie ist Mitglied im Aufsichtsrat des Caritasverbandes, verheiratet und Mutter zweier Kinder. Neuer Vizepräsident wird der Politikwissenschaftler Andreas Schwarz.

Klinik und Hotel

Kostenlose Hotelaufenthalte: Susanne Wess möchte etwas für das Personal auf Münchner Covid-Stationen tun.

Susanne Wess, 53, möchte dem Klinikpersonal auf Münchner Covid-Stationen erholsame Momente schenken. Für ihr privat initiiertes Charity-Projekt sammelt die Journalistin unter dem Motto "Wellness nach der vierten Welle" Gutscheine für kostenlose Hotelaufenthalte. Unterstützt wird die Aktion unter anderem von Schüle's Gesundheitsresort und dem Biohotel Stanglwirt.

Mathe und KI

Mit Stefanie Jegelka und Suvrit Sra hat die Technische Universität München (TUM) nun zehn Humboldt-Professuren. Beide sind Spezialisten für Künstliche Intelligenz und forschten bislang am Massachusetts Institute of Technology (MIT) in den USA. Jegelka wurde 2012 an der Universität Tübingen und an der ETH Zürich promoviert. Danach ging sie an die University of California in Berkeley, dann ans MIT. Die Informatikerin ist Expertin für künstliche Neuronale Netzwerke und wird an der TUM die Fakultät für Informatik verstärken. Der Mathematiker Suvrit Sra wurde 2007 an der University of Texas promoviert und forschte bis 2015 in Tübingen am Max-Planck-Institut für Intelligente Systeme. Sra wird an die Fakultät für Mathematik berufen. Die TUM hat als einzige deutsche Uni zehn der hoch dotierten Humboldt-Professuren.

Sex und Hip-Hop

"Von der Idee bis zum Release vergingen nur gut zehn Monate", erzählt Karsten Laser über die Serie "Sex Zimmer, Küche, Bad". Von ihm stammt die Filmmusik.

WG-Suche in München ist aberwitzig - und immer auch Stoff fürs Kino. Seit Weihnachten kann man "Sex Zimmer, Küche, Bad" bei Amazon Prime sehen, die Filmmusik stammt von Karsten Laser, 42. "Regisseur Lars Parlaska und ich waren uns schon beim ersten Telefonat einig, dass Hip-Hop eine große Rolle als Filmmusik spielen soll, um nah und glaubwürdig an den Figuren dran zu sein", sagt er.