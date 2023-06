Leuchtende Farben: Das Videospiel "Saga of Sins" entführt mit ungewöhnlichem Look ins Mittelalter.

Im Videospiel "Saga of Sins" des Münchner Indie-Studios Bonus Level Entertainment kämpft man gegen die Sünde und die Pest - und das in einer originellen Bleiglas-Optik.

Von Jürgen Moises

Was war der Auslöser für die Corona-Pandemie? Nun, egal ob das Virus aus einem Labor oder von einem Wildtiermarkt im chinesischen Wuhan stammt: In beiden Fällen liegt die Schuld beim Menschen, der gefährliche Grenzen überschritten hat. Bei der Pest, an der vor fast 700 Jahren 25 Millionen Menschen in Europa starben, war es laut damaliger Lesart genauso.