Von Jürgen Moises

Bei Preisreden erlebt man ja oft, dass sich die Gewinner recht bescheiden geben. Worauf dann meist noch der Dank an Kollegen, Freunde oder die Familie folgt. Bei der Rede von Maurice Weber gab es all das nicht, als er vor ein paar Tagen in München bei der Verleihung des Deutschen Computerspielpreises die Auszeichnung als "Spieler des Jahres" bekam. Stattdessen sagte der Münchner: "Natürlich hab' ich das hier verdient. Und eigentlich könnt ihr auch noch ein paar Abos dalassen." Aber gut. Die Moderatoren Katrin Bauerfeind und Uke Bosse hatten das Publikum ja zuvor gefragt, ob es "die böse oder die gute Moderation" hören wolle. Bauerfeinds Reaktion darauf: "Hey Weber, das ist, wenn du böse bist, dann machste Werbung für dich? Das ist doch nicht böse, das ist vernünftig."