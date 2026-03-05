Die Galeristin Naila Kettaneh-Kunigk, geboren 1944 in Libanon, pendelt zwischen München und Beirut. 1972 hat sie zusammen mit ihrem Mann die Galerie Tanit in München gegründet. Seit bald 20 Jahren betreibt sie eine Dependance gleichen Namens in Beirut. Bei der großen Explosion im Sommer 2020 im Hafen der libanesischen Hauptstadt wurde ihre Galerie zerstört, sie und ihre Mitarbeiter wurden teils schwer verletzt. Doch sie hat nicht aufgegeben und die Galerie wiedereröffnet. Man erreicht sie per Telefon in Beirut.