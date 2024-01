Deutschlands letzter großer Warenhauskonzern Galeria Karstadt Kaufhof beantragt erneut ein Insolvenzverfahren. Was bedeutet dies für die verbliebenen vier Filialen in München?

Von Catherine Hoffmann und Sebastian Krass

In der Parfümerie ist die Tür defekt und kalte Luft strömt herein. Die freundliche Verkäuferin, die auf eine Kundin zusteuert, hat über ihren Pullover ein schwarzes Cape gegen die Kälte geworfen, von dem ein Preisschild baumelt. Im Galeria-Kaufhaus an der Münchner Freiheit ist nicht allzu viel los an diesem Montagnachmittag - in der Adventszeit war manchmal kein Durchkommen. Jetzt künden große Lettern vom "Sale". Vieles ist bis zu 50 Prozent reduziert, doch statt aufgeregtem Gewühl herrscht gespannte Ruhe.