Mann stößt Frau in Müllerstraße vom Rad

In der Müllerstraße hat ein Mann am Donnerstagnachmittag eine 46-Jährige von ihrem Fahrrad gestoßen. Die Frau war Polizeiangaben zufolge auf Höhe der Hausnummer 31 unterwegs, als der Mann sie angriff. Die Frau wurde verletzt mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Eine weitere Frau, die versuchte, den Mann aufzuhalten, wurde ebenfalls verletzt - konnte aber allein zum Arzt gehen.

Der Angreifer flüchtete vom Tatort im Gärtnerplatzviertel und war auch am Freitagmorgen noch nicht gefasst. Die Polizei fahndet weiter nach ihm.