Unbändige Freude am Theatermachen: Bei der Operette „Die Landstreicher“ am Gärtnerplatztheater wird gesungen, getanzt und gezaubert. Manches ist aus der Zeit gefallen, aber das meiste ist schlicht großartig.

Wenn etwas diese Premiere der Operette „Die Landstreicher“ am Gärtnerplatztheater besonders kennzeichnet, dann ist es die unbändige Freude am Theatermachen, die diesem Stück, dieser Inszenierung, dieser Darbietung aus allen Schalltrichtern, Kehlen und aufgezwirbelten Schnurrbarthaaren quillt.