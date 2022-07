Hat man die mit silberner Sprühfarbe aufgehübschten Bühnentanzschuhe je getragen? Egal, sie mussten einfach mit bei einem dieser Kostümverkäufe am Gärtnerplatztheater. Am Samstag, 23. Juli, ist es dort wieder soweit, nach mehr als drei Jahren: Im Fundus muss Platz geschaffen werden für Neues, und so trennt sich das Haus von zahlreichen Kostümen aus verschiedenen Produktionen der vergangenen Jahre; überwiegend Unikate wie handgearbeitete Fantasiekostüme, historische Gewänder, Uniformen, Hüte und Kopfbedeckungen in unterschiedlichen Größen.

Auch die herrlich extravaganten Show-Fummel von Kostümdesigner Alfred Mayerhofer aus dem Musical-Hit "Priscilla - Königin der Wüste" müssen raus. Die würden doch prima zu den silberfarbenen Schuhen passen. Das Theater bittet darum, aus ökologischen Gründen Tüten und Einkaufstaschen selbst mitzubringen.

Kostümverkauf, Staatstheater am Gärtnerplatz, Studiobühne, Sa., 23. 7., 10-14 Uhr, nur Barzahlung