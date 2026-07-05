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„Der Besuch der alten Dame“ am GärtnerplatztheaterEine fiese Geschichte als großer Wurf

Lesezeit: 2 Min.

Mit einer garstigen Puppe im Rücken: Sophie Rennert als Claire Zachanassian, links Jeremy Boulton als Arzt, rechts Matija Meić als Lehrer.
Mit einer garstigen Puppe im Rücken: Sophie Rennert als Claire Zachanassian, links Jeremy Boulton als Arzt, rechts Matija Meić als Lehrer. Markus Tordik

Der Puppen-Zauberer Nikolaus Habjan inszeniert „Der Besuch der alten Dame“ am Gärtnerplatztheater – flirrend aufregend.

Kritik von Egbert Tholl

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Die Geschichte vom „Besuch der alten Dame“ kennt man ja zur Genüge, und doch wirkt sie nun am Gärtnerplatztheater so spannend, als würde sie gänzlich neu erzählt. Claire Zachanassian kommt zurück in ihren Heimatort Güllen, aus dem sie in Schande und mit einem unehelichen Kind im Bauch vertrieben worden war. Jetzt ist sie so reich, dass sie sich eine Gerechtigkeit nach eigenem Gusto kaufen kann. Vor 45 Jahren waren sie und Alfred Ill ein Paar, im Vaterschaftsprozess verleumdete er sie, Claire landete im Bordell – und traf bald den ersten ihrer zahlreichen Ehemänner. Aus der Ferne ruinierte sie den Ort, jetzt stellt sie eine Milliarde in Aussicht. Für Ills Tod.

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