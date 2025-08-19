Im Münchner Zentrum hat sich am frühen Dienstagnachmittag ein aufsehenerregender Verkehrsunfall ereignet. Am belebten Gärtnerplatz ist um kurz nach 14 Uhr ein Auto aus bislang unbekannter Ursache von der Straße abgekommen und über den Gehweg auf das Rondell in der Mitte des Platzes gefahren. Nach ersten Angaben der Polizei sei dabei eine Person verletzt worden. Gesicherte Informationen, wie schwer die Verletzung ist, gab es zunächst nicht.