Im Münchner Zentrum hat sich am frühen Dienstagnachmittag ein aufsehenerregender Verkehrsunfall ereignet. Am belebten Gärtnerplatz ist um kurz nach 14 Uhr ein Auto aus bislang unbekannter Ursache von der Straße abgekommen und über den Gehweg auf das Rondell in der Mitte des Platzes gefahren. Nach ersten Angaben der Polizei sei dabei eine Person verletzt worden. Gesicherte Informationen, wie schwer die Verletzung ist, gab es zunächst nicht.
Das beliebte Rondell im Glockenbachviertel wurde 1860 als zentraler Platz der Isarvorstadt errichtet. Ein halbes Dutzend Straßen führen sternförmig auf den Gärtnerplatz zu. Gerade im Sommer halten sich dort viele Menschen auf. Ein Brunnen, Blumenbeete und Bänke laden zum Verweilen ein. Auf den Häuserseiten gibt es zahlreiche Cafés. Abends halten sich zahlreiche Menschen auf den Stufen des Gärtnerplatztheaters auf.