Im Münchner Zentrum hat sich am frühen Dienstagnachmittag ein aufsehenerregender Verkehrsunfall ereignet. Am belebten Gärtnerplatz ist um kurz nach 14 Uhr ein Auto von der Straße abgekommen und über den Gehweg auf das Rondell in der Mitte des Platzes gefahren. Auf der gegenüberliegenden Seite fuhr der Wagen, ein Audi A6, auf den Gehweg und prallte dort gegen einen geparkten Kleintransporter. Verletzt wurde ein 15-jähriges Mädchen, das auf einer Bank im Rondell saß. Nach Angaben der Feuerwehr sind die Verletzungen nur leicht, das Mädchen erlitt einen Schock. Auch der Fahrer wurde in ein Krankenhaus gebracht. Laut Polizei soll eine plötzliche Erkrankung des 58-Jährigen der Grund für den Unfall gewesen sein.

Der Fahrer, ein Münchner, kam wohl aus der Reichenbachstraße, als er die Gewalt über sein Fahrzeug verlor. Als erstes streifte er ein Lastenfahrrad, dessen Fahrer unverletzt blieb. Dann pflügte er über das Rondell und beschädigte dabei Verkehrszeichen, Warnbaken, Parkverhinderungsbügel, einen Schaukasten des Staatstheaters, den Brunnen am Gärtnerplatz, mehrere Pflanzen, Sträucher und Blumenbeete.

Gegenüber des Gärtnerplatztheaters fuhr er auf einen parkenden Kleintransporter und wurde so gestoppt. Auf dem Rondell fuhr er wohl durch eine Sitzbank, auf der zu diesem Zeitpunkt die 15-Jährige saß. Sie wurde von der Bank geschleudert und dabei leicht verletzt, allerdings stand sie unter Schock. Sie wurde ins Krankenhaus gebracht, ebenso wie der Autofahrer, dieser jedoch nicht wegen Verletzungen durch den Unfall, sondern wegen der akuten Erkrankung.

Während der Unfallaufnahme wurde der Gärtnerplatz komplett gesperrt. Der Sachschaden wird auf mehrere 10 000 Euro geschätzt.

Wie es zu dem Unfall kam, ermittelt derzeit noch die Polizei. Auf dem Platz hat er deutliche Spuren hinterlassen. Eine Metallabgrenzung ist völlig verbogen. (Foto: Stephan Rumpf)

Überreste einer Bank liegen herum. Ein Mensch wurde verletzt. (Foto: Stephan Rumpf)

Das beliebte Rondell im Glockenbachviertel wurde 1860 als zentraler Platz der Isarvorstadt errichtet. Ein halbes Dutzend Straßen führt sternförmig auf den Gärtnerplatz zu. Gerade im Sommer halten sich dort viele Menschen auf. Ein Brunnen, Blumenbeete und Bänke laden zum Verweilen ein. Auf den Häuserseiten gibt es mehrere Cafés. Abends nehmen zahlreiche Menschen auch auf den Stufen des Gärtnerplatztheaters Platz.