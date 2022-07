Von Nicole Graner

Die Vorfreude, Isabell Silber, 34, ist sie anzusehen. Noch nie war sie im Gärtnerplatztheater. Noch nie ist sie in ein aufwendiges Bühnenkostüm geschlüpft. Wie auch, wenn man keine Sängerin im Ensemble ist, kein Schauspieler? Doch dann bekommt ihre Freundin Tickets für Münchens beliebten Kostümverkauf, und nun stehen sie da und warten am Eingang des Theaters. Dass es zehn Uhr wird und der Einlass beginnt.

Ein klares Ziel haben die beiden jungen Frauen: Sie wollen unbedingt diesen gelben, wallenden Mantel finden, den sie auf der Theater-Webseite gesehen haben. Mit megabreiten Ärmeln und lila-grünen Federn. "Wenn es den wirklich gibt, dann muss ich ihn kaufen!", sagt Isabell Silber und lacht ihre Freundin Paulina Blazejewicz, 29, an. "Das ist der Deal."

Es braucht wieder Platz im Fundus

Drei Jahre Pause. Nichts mit Tüll und Glitzer. Alle zwei Jahre räumt das Theater normalerweise seinen Kostümfundus aus. Doch daraus wurde wegen Corona nichts. Zu viele Menschen wären auf der Studiobühne gewesen, zu viele, die zwischen aneinandergereihten Garderobenstangen nach Miedern, Wallekleidern, historischen Gewändern gesucht und sie anprobieren hätten. "Jetzt endlich geht es", sagt Roman Staudt vom Gärtnerplatztheater. Auch weil das Theater die Besucher in 15-Minuten-Slots und in kleinen Gruppen auf die Studiobühne lässt. "Wir quellen über, wir brauchen Platz", sagt Kostümdirektorin Inge Schäffner. Viele Kostüme seien "abgespielt".

Detailansicht öffnen Im Kreis drehen mit bauschigem Tüll-Rock: Franka Fix findet die voluminöse Robe toll: Nur wohin damit? (Foto: Catherina Hess)

Detailansicht öffnen Der Schmetterling ist ein aufwendig gefertigtes Stück: Die Flügelkonstruktion wurde extra in der Schlosserei des Theaters gebaut. Deshalb wolle Jennifer Kreis von der Herrenschneiderei gerne mal in das Kostüm schlüpfen, wie auch David Berger in ein "Priscilla"-Outfit. (Foto: Catherina Hess)

Und dann rascheln sie endlich. Schwarze, unfassbar dicke Tüllröcke, die einmal für Verdis Pharaonen-Drama "Aida" geschneidert wurden. So wuchtig, so riesig, dass sie in keinen normalen Kleiderschrank passen. Das sieht Franka Fix, 21, aus Gilching auch so. Sie dreht sich im Kreis - mitten zwischen den vollen Garderobenstangen - im kunstvollen Netzwerk, das durch die Bewegung noch größer wird, sich aufbläht. "So schön", sagt sie. "Bloß wo hinhängen?"

Und auch Jennifer Smith, 31, hat sich einen Rock angezogen. Sie sieht darin sehr edel aus. Immer wieder verschwinden Frauen mit "Aida"-Röcken. Doch die Damen des Chores müssen zierlich gewesen sein: Größen 34 oder 36 hängen da an der Stange. "Also ich pass' da nicht rein", sagt eine Frau lächelnd und steigt wieder aus der voluminösen Robe. Elea Zerhoch, 20, dagegen wird nicht ohne diesen Rock nach Hause gehen. Keinesfalls. "Sensationell, dieses Ding!"

Detailansicht öffnen Huhu, Gespensterstunde: Eine halbe Plastikkugel, darüber der genähte Stoff und drei große Löcher - fertig ist das Kostüm, das im Musical "Pumuckl" getragen worden ist. (Foto: Catherina Hess)

Pailletten und nochmals Pailletten. Für die eng sitzenden Hosenträger-Hosen aus "Priscilla - Königin der Wüste" braucht es allerdings schon ein bisschen Mut. Aber Stefan Pallawiks schnappt sich gleich eine blaue und eine gelbe Funkel-Hose mit einem üppigen Saum aus Federn. "Wenn schon, denn schon", sagt er und erzählt, dass sein Neffe in dieser Produktion mitgespielt habe. Fast ein Muss also. Und vielleicht auch, weil es sich wohl in Glitzerhosen auch mal schön wegträumen lässt in eine Welt des Scheins. In vollem Outfit steht vor einem der großen Spiegel auf der Bühne Karl Bürgerl, 63. Blaue Glitzerhose und eine sehr buschige und große Perücke in gleicher Farbe. Er posiert, stützt seine Arme in die Hüfte, macht einen Ausfallschritt. Einmal Dragqueen sein. "Ich freu' mich darauf, das alles im Fasching anzuziehen", sagt er und stolziert zum nächsten Spiegel.

Gespenster aus der Pumuckl-Inszenierung, grau-schillernde, dreiteilige Anzüge, die die Grauen Herren in der Momo-Produktion getragen haben und jetzt für 140 Euro pro Stück weggehen, viel Spitze, Anzüge, Hosen, Schuhe, Hüte, Corsagen, ein riesiges Herz - probiert wird alles. In der kleinen und vollen Garderobe, mitten im Raum und wo es eben gerade passt. Auch wenn es ein aus harten Bändern geflochtenes, nicht ganz fertig gestelltes Gitter-Konstrukt ist. Nur an das schwarze Hemd mit den aufgenähten Seifenblasen-Kugeln traut sich niemand.

Detailansicht öffnen Masken, Hüte und Schuhe in vielen Kartons und in allen Größen. (Foto: Catherina Hess)

Detailansicht öffnen Einfach mal wer anders sein - und sei es in einem etwas unförmigen Fantasie-Kostüm aus der Produktion "Der kleine Schornsteinfeger". (Foto: Catherina Hess)

Viele kleiden sich ein für private Motto-Partys oder den nächsten Fasching. Wie die drei Männer, die einen Dreispitz mit Federn entdeckt haben. "Bloß, wie rum gehört der jetzt getragen?" fragt einer der drei. Es wird probiert, und dann bleiben die Hüte die ganze Zeit auf den Köpfen. Viele genießen einfach den Duft der Bühne. Duft? Die Kostüme haben einen ganz eigenen. Ein bisschen muffig, ein bisschen süßlich und ganz zart nach Schminke. Der Tüll eines übergroßen Mantels, der einmal weiß gewesen ist, riecht jedenfalls nach langen Jahren im Fundus. Er stammt aus den Siebzigerjahren. Für welche Produktion, das weiß niemand in der Schneiderei.

Dicke Tüten, die man kaum tragen kann: Lisa Rietzler und ihre Schwester haben viel gekauft. Für die Kinder der Musical Academy in Füssen. Wie sie das alles jetzt im Zug nach Hause bringen? "Das schaffen wir schon", sagt Rietzler. "Hauptsache, wir haben all die tollen Sachen."

Das Warten hat sich gelohnt

Den gelben Mantel haben Paulina Blazejewicz und Isabell Silber nicht gefunden, aber einen Glitzerbody. Egal. Sie sind glücklich. "War total schön hier", sagt Blazejewicz. So wie der 29-Jährigen geht es den meisten. Sie lächeln vor sich hin, wenn sie in Kostüme schlüpfen, und sie lächeln, wenn sie die Studiobühne wieder verlassen. Mit Kostüm oder ohne. Wie der Zauber der Bühne wirkt, allein dadurch, dass man in Kostüme schlüpft und für einen kleinen Augenblick ein ganz anderer Mensch ist - dafür hat sich das lange Warten vor dem Theater gelohnt.