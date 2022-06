G-7-Einsatz in München

Die Münchner Polizei zieht eine positive Abschlussbilanz des Einsatzes zum G-7-Gipfel. Die große Herausforderung, die Sicherheit der Bevölkerung und der anwesenden Staatsgäste aufrechtzuerhalten, sei gemeistert worden, resümiert Polizeipräsident Thomas Hampel. Probleme gab es jedoch im Straßenverkehr.

Um Platz für Protokollstrecken, Versammlungen und Polizeifahrzeuge zu schaffen, wurden laut Polizei in der ganzen Stadt etwa 2000 Halteverbotsschilder aufgestellt. Das haben nicht alle Autofahrer bemerkt: Immerhin 60 konnte die Polizei noch verständigen, etwa 400 Autos mussten jedoch seit Mitte vergangener Woche abgeschleppt werden. Während des gesamten Einsatzes rund um den G-7-Gipfel kam es in München laut Polizei zu 17 Festnahmen vor allem während der Demo am Samstag.