"Immer da für das fossile Kapital": Dieses Transparent klebten die Aktivisten an den Eingang der SPD-Bayernzentrale am Oberanger.

Von Tom Soyer

An bundesweiten Protestaktionen im Vorfeld des G7-Gipfels Ende Juni in Schloss Elmau hat sich am Sonntagnachmittag in München auch ein "offenes antikapitalistisches Klimatreffen München" mit einem Protest-Spaziergang beteiligt. Ziele der Tour: die bayerische SPD-Zentrale am Oberanger, die Siemens-Konzernzentrale und der Münchner Sitz von Blackrock Capital. Die Botschaft: Das Großkapital investiert immer noch in klimafeindliche Energien, und die Politik ermöglicht dies, statt es angesichts des Klimawandels und erster Katastrophen - 60 Grad Hitze in Pakistan und eine vernichtete Ernte als Beispiel - zu verhindern.

"Der kapitalistische Staat und die Unternehmen zerstören Hand in Hand unsere Umwelt und unser Klima und beuten Menschen aus", sagte Aktivistin Lisa Pöttinger beim Rundgang durch Münchens Innenstadt. Mit bis zu 40 Teilnehmenden hatten die Veranstalter gerechnet, gekommen sind gut 20. Nach dem Start am Sendlinger Tor ging es zur SPD-Bayernzentrale am Oberanger. Am Eingang klebten sie ein Transparent an mit der Aufschrift "SPD. Immer da für das fossile Kapital". Als Reaktion auf die "militaristische Zeitenwende", wie ein Teilnehmer formulierte, wendeten sich Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und Deutschland nun verstärkt nach Afrika, "deutsches Öl und Gas sollen fortan verstärkt aus Nigeria und dem Senegal stammen". Dort aber beuteten internationale Konzerne die Menschen ohne Rücksicht auf Umweltschäden aus, die Profite wanderten in europäische Länder - eine Fortsetzung des Kolonialismus.

Noch während sich der Zug durch die Theatinerstraße zur nächsten Station bewegte, zur Siemens-Zentrale, wurde er von zwei Zivilbeamten der Polizei recht schroff gestoppt. Plakate wie jenes am SPD-Portal dürften nicht zurückgelassen werden, und die mit Sprühkreide dort und unterwegs hinterlassenen antikapitalistischen Sprüche in Leuchtfarbe müssten auch unterbleiben, sonst werde der Stadtrundgang gestoppt. Nach Aufnahme einiger Personalien wurde er fortgesetzt. "Die Polizei mag die Klimaaktivisten nicht besonders", hatte eine Teilnehmerin zu Beginn erklärt.

Bei weiteren Stationen wurde die Siemens- und die Blackrock-Konzernpolitik kritisiert, die weltweit immer noch auf fossile Energiegeschäfte ausgerichtet sei und Schäden für Menschen in Kauf nehme, und zum Protest gegen den G7-Gipfel aufgerufen. Die Werner-von-Siemens-Straße direkt vorm Siemens-Haupteingang wurde mit einem neuen Straßenschild vorübergehend zur "Berta-Cacéres-Straße". Die antikapitalistischen Klimaspaziergänger erinnerten damit an eine Menschenrechts- und Umweltaktivistin aus Honduras, die 2016 ermordet wurde. Weitere Zwischenfälle mit der Polizei gab es nicht.