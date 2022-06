Von Martin Bernstein

"Klima Retten. Imperialismus bekämpfen. G7 stoppen." Dazu ein übermannshoher roter Stern. Eigentlich unübersehbar weht das riesige Transparent von einem Münchner Baukran. Vier Aktivisten haben es am Freitag vor einer Woche entrollt. Ein Signal an die führenden Politikerinnen und Politiker der großen westlichen Industrienationen, die sich in zehn Tagen im abgelegenen Schlosshotel Elmau bei Garmisch treffen: Wir, die Gegner des Treffens, sind schon da - auch in München.