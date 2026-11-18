Mit rezeptfreien Medikamenten hat Clemens Fischer Millionen verdient. Nun will er die Medizin revolutionieren und das menschliche Gehirn mit Computern verbinden – schneller als der reichste Mann der Welt mit seiner Firma Neuralink. Doch wie realistisch sind solche Pläne?

Wer am Bahnhof Pasing aussteigt und sich auf den Weg zu Clemens Fischer macht, begegnet einem seiner geschäftlichen Erfolge. Im Schaufenster der Bahnhofsapotheke wird groß für Kijimea geworben, jenes Mittel gegen Darmbeschwerden, mit dem Fischer viel Geld verdient hat. Nun hat sich der Münchner Unternehmer ein ungleich ehrgeizigeres Ziel gesetzt: Er will die Medizin revolutionieren – mit winzigen Elektroden, die das menschliche Gehirn mit Computern verbinden. Und dabei schneller sein als Elon Musk.