Fußgängerzone in Haidhausen

Der Verkehrsversuch in der Weißenburger Straße, bei dem Autos großteils ausgesperrt wurden, hat Wunden gerissen in Haidhausen. Nun endet das Experiment. Ist das Viertel noch immer gespalten?

Von Patrik Stäbler

Diese Geschichte, die noch von so viel Zank, Zwist und Zorn handeln wird, beginnt immerhin mit einer Gemeinsamkeit. Und zwar wird an diesem Dienstag gefeiert – sowohl in als auch vor Beatrix Obermaiers Modegeschäft. Doch das war es dann auch schon wieder mit den Gemeinsamkeiten.