Nach Jahren der Planung, monatelanger Verzögerung und hitzigen Debatten im Viertel fällt am 29. Juli der Startschuss für eine neue Fußgängerzone in Haidhausen. Dabei geht es um die Verlängerung des bestehenden autofreien Abschnitts der Weißenburger Straße zwischen Rosenheimer und Weißenburger Platz bis zum Pariser Platz. Dieser gut 300 Meter lange Bereich wird nun zur Fußgängerzone, und zwar probeweise für ein Jahr. Im Anschluss soll der Stadtrat entscheiden, ob die Autos dort dauerhaft ausgesperrt bleiben und dieser Abschnitt der Weißenburger Straße entsprechend umgebaut wird.

Mit der Erweiterung der Fußgängerzone gehe für viele Menschen in Haidhausen ein Wunsch in Erfüllung, sagt Münchens Zweiter Bürgermeister Dominik Krause (Grüne). „Aus einem Verkehrsraum machen wir einen Aufenthaltsraum, zu einem neuen Treffpunkt für das ganze Viertel.“ Ebenso optimistisch blicken eine Mehrheit im Bezirksausschuss Au-Haidhausen, auf den die Idee zur Fußgängerzone zurückgeht, sowie viele Anwohnende in der Weißenburger Straße auf den Verkehrsversuch – einerseits. Andererseits hat es im Vorfeld auch heftige Kritik an den Plänen gegeben, allen voran von Gewerbetreibenden. So fürchten viele von ihnen nicht nur die Auswirkungen auf ihr Geschäft, wenn die Kundschaft nicht mehr vor der Ladentür parken kann. Bei einer Informationsveranstaltung für Gewerbetreibende äußerten etliche von ihnen auch die Sorge vor steigenden Mieten in einer Fußgängerzone.

Die temporäre Umgestaltung der Weißenburger Straße wird dem Rathaus zufolge durch Pflanztröge, Hochbeete und verschiedene Sitzmöglichkeiten erfolgen. Anders als in bestehenden Münchner Fußgängerzonen werden in Haidhausen einige Sonderregeln gelten. So dürfen dort Fahrräder und E-Roller in Schrittgeschwindigkeit fahren, wobei der Fußverkehr stets Vorrang hat. Das Anliefern von Waren ist montags bis freitags von 22.30 bis 12.45 Uhr erlaubt, samstags nur vormittags bis 12.45 Uhr und sonntags bloß abends ab 22.30 Uhr. Für eine Anlieferung außerhalb dieser Zeiten braucht es ebenso eine Zugfahrterlaubnis, wie sie Anlieger benötigen, die zu ihrem Parkplatz durch die Fußgängerzone fahren müssen.

Während der einjährigen Testphase sollen nicht nur Verkehrsstudien durchgeführt, sondern auch die Öffentlichkeit regelmäßig beteiligt werden – allen voran durch zwei Veranstaltungen zur Halbzeit und zum Ende des Versuchs. Zum Startschuss steht nun aber erst mal ein Fest an: Am Montag, 29. Juli, lädt der Bezirksausschuss um 17 Uhr zur Eröffnung der neuen Fußgängerzone an der Ecke zum Pariser Platz ein.