Baustellen, Leerstand, jetzt auch noch S-Bahn-Ausfälle: In der Weihnachtszeit zieht es viele Menschen in die Innenstadt. Besonders besinnlich aber geht es dort in diesem Jahr nicht zu. Ein Wunschzettel, wie alles besser werden könnte.

Von Justin Patchett

An Weihnachten einzukaufen, das ist für viele mehr als Geschenke für die Liebsten zu besorgen. Der Duft nach Mandeln, das Glitzern und Funkeln in den Schaufenstern, dazu am besten noch der erste Schnee des Winters – das alles verbinden viele mit der Adventszeit. Das mit dem Schnee hat in München geklappt, ansonsten geht es in den Einkaufsstraßen in der Innenstadt weniger romantisch zu. „Wia a nackerts Wohnzimmer“ kämen die beiden wichtigsten Münchner Einkaufsstraßen daher, sagt Clemens Baumgärtner (CSU), Wirtschaftsreferent der Stadt, auf einem Spaziergang durch die Fußgängerzone dieser Tage.