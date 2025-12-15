Es ist der größte Immobilienverkauf des Jahres in München: Der Investor Erich Schwaiger hat das Gebäude des Oberpollinger-Kaufhauses an der Neuhauser Straße 18 aus der Insolvenzmasse von René Benkos Signa gekauft. Das hat Schwaigers Anwalt Aribert Wolf am Montag auf Anfrage bestätigt. Zuvor hatten Münchner Merkur/tz berichtet, dass der Deal bevorstehe.