Es ist der größte Immobilienverkauf des Jahres in München: Der Investor Erich Schwaiger hat das Gebäude des Oberpollinger-Kaufhauses an der Neuhauser Straße 18 aus der Insolvenzmasse von René Benkos Signa gekauft. Das hat Schwaigers Anwalt Aribert Wolf am Montag auf Anfrage bestätigt. Zuvor hatten Münchner Merkur/tz berichtet, dass der Deal bevorstehe.
Einkaufstour in der Münchner InnenstadtScheuer Investor zahlt 380 Millionen Euro für Oberpollinger-Gebäude
Lesezeit: 3 Min.
Unternehmer Erich Schwaiger vollzieht damit den größten Immobilienkauf des Jahres in der Stadt. Innerhalb weniger Monate hat er drei wichtige Gebäude in der Innenstadt erworben.
Von Sebastian Krass
Hochhaus-Debatte:Wie die neuen Doppeltürme Münchens Skyline verändern
Die 155-Meter-Wolkenkratzer an der Paketposthalle werden die Stadt prägen. Was genau geplant ist und warum es deswegen so viel Ärger gibt - eine Erkundung des Areals in 3D-Animationen.
Lesen Sie mehr zum Thema