Einkaufstour in der Münchner InnenstadtScheuer Investor zahlt 380 Millionen Euro für Oberpollinger-Gebäude

Das Oberpollinger-Haus ist bereits das vierte Gebäude, das nun Investor Erich Schwaiger gehört.
Das Oberpollinger-Haus ist bereits das vierte Gebäude, das nun Investor Erich Schwaiger gehört. (Foto: Catherina Hess)

Unternehmer Erich Schwaiger vollzieht damit den größten Immobilienkauf des Jahres in der Stadt. Innerhalb weniger Monate hat er drei wichtige Gebäude in der Innenstadt erworben.

Von Sebastian Krass

Es ist der größte Immobilienverkauf des Jahres in München: Der Investor Erich Schwaiger hat das Gebäude des Oberpollinger-Kaufhauses an der Neuhauser Straße 18 aus der Insolvenzmasse von René Benkos Signa gekauft. Das hat Schwaigers Anwalt Aribert Wolf am Montag auf Anfrage bestätigt. Zuvor hatten Münchner Merkur/tz berichtet, dass der Deal bevorstehe.

