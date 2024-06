Von Catherine Hoffmann

Mit dem Handel wandelt sich die Stadt. Vom Umbruch zeugen Kaufhausruinen in bester City-Lage und ungezählte Baustellen, Bagger und Baugerüste in der Fußgängerzone. Die Ursachen für den Niedergang der Warenhäuser sind längst bekannt, die Geschichte ihrer Krise ist geschrieben. Aber was kommt an ihrer Stelle? Was wird aus den klotzigen und oft fensterlosen Einzelhandelsimmobilien in der Fußgängerzone, die nur für den Konsum geschaffen wurden und für die ihre Architekten keine andere Nutzung vorsahen?