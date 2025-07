Kaufhäuser ziehen kaum noch. Deswegen haben Investoren den früheren Karstadt Sport umgebaut. Wer nun dort einzieht und auf welche Überraschung aus der Stadtgeschichte die Arbeiter stießen.

Von Catherine Hoffmann

Die Münchner Altstadt verändert fortwährend ihr Gesicht – allerdings nicht immer zu ihrem Vorteil. Doch an diesem Dienstag gibt es für die Menschen, die zur Eröffnung des Projekts „Herzog Max“ am Karlstor gekommen sind, einen Grund zum Feiern. Nach fünf Jahren Planungs- und Bauzeit ist das denkmalgeschützte Gebäude, in dem sich früher Karstadt Sport befand, fertig. „Herzog Max“ heißt es nach seiner Adresse Herzog-Max-Straße 4, direkt neben dem Kaufhaus Oberpollinger. Eigentümer Euro Real Estate (Wilhelm von Finck Gruppe) und Projektentwickler Accumulata haben die einstige Handelsimmobilie mit viel Aufwand umgebaut. Zur Eröffnung schauten auch Bayerns Bauminister Christian Bernreiter (CSU), Stadtbaurätin Elisabeth Merk (parteilos) und Münchens Wirtschaftsreferent Christian Scharpf (SPD) vorbei.