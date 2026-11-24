Die Kaufingerstraße ist und bleibt Münchens populärste Einkaufsmeile – das werden auch die Menschenmassen zeigen, die sich an diesem „Black Friday“ und an den darauffolgenden Adventssamstagen durch die Fußgängerzone schieben werden. Nur den wenigsten Schnäppchenjägern dürfte dabei bewusst sein, wie massiv sich die umsatzstärkste Shoppingstraße der Stadt in den vergangenen 20 Jahren verändert hat. So sind kaum zehn Prozent der Geschäfte, die dort 2006 ihre Waren feilboten, heute noch in derselben Ladenfläche anzutreffen.

„Im Grunde ist die Kaufingerstraße einmal komplett umgekrempelt worden“, sagt Stephan Kippes, Leiter des Marktforschungsinstituts beim Immobilienverband Deutschland Süd (IVD), der nun – pünktlich zum Start ins Weihnachtsgeschäft – seine Analyse zum Einzelhandel in Münchens 1a-Lagen vorgestellt hat. Demnach hat es in den vergangenen 20 Jahren in 93 Prozent der Ladenflächen in der Kaufingerstraße mindestens einen Mieterwechsel gegeben. Erst zuletzt schloss dort eine Filiale der spanischen Modekette „Bershka“ nahe dem Marienplatz; an ihrer Stelle eröffnete ein „Rituals“-Kosmetikgeschäft.

Doch nicht nur in der Fußgängerzone, auch in den übrigen prominenten Einkaufsstraßen der Stadt gibt es „ganz schön viel Bewegung“, konstatiert Stephan Kippes. Besonders groß war die Fluktuation zuletzt in der Dienerstraße und am Marienplatz, wo der Ratskeller und „Wormland“ weichen mussten, während mit „Splendid Comics“ und „I love München“ zwei neue Geschäfte eröffneten.

Und auch im Tal gab es im Vergleich zum Vorjahr in 15 Prozent aller Läden einen Mieterwechsel. Wobei hier noch ein größerer Wandel bevorstehen könnte, wenn die Straße zwischen Marienplatz und Isartor zur Fußgängerzone wird, schätzt Kippes. „Dann findet dort naturgemäß eine Umstrukturierung des Einzelhandels statt, wie man es auch in der Sendlinger Straße erlebt hat.“

Eine Fußgängerzone führe zu steigenden Mieten, was vor allem den unabhängigen Einzelhandel unter Druck setze, sagt der IVD-Experte. Infolgedessen steige der Anteil der Filialisten, da diese mit dem höheren Mietniveau oft besser umgehen könnten. Ohnehin seien die großen Ketten schon seit Längerem „massiv auf dem Vormarsch“, so Kippes. Demnach machen Filialen in der Kaufingerstraße 92 Prozent aller Geschäfte aus, in der Maximilianstraße 88 Prozent und in der Sendlinger Straße 84 Prozent.

Diese Entwicklung sieht der IVD-Experte durchaus kritisch, schließlich seien unabhängige Einzelhändler „das Salz in der Suppe“. „Wenn ich die gleichen Läden wie in Düsseldorf und Dortmund habe, dann schwinden das Einkaufserlebnis und das Flair“, findet Kippes. Noch am ehesten individuell shoppen lässt sich in München am Marienplatz, wo der Filialisierungsgrad laut IVD-Analyse bei 52 Prozent liegt.

Generell zeigen die Zahlen auch für die Toplagen, wie stark der Einzelhandel durch das Onlinegeschäft unter Druck geraten ist. Die Folge sei eine „horizontale und vertikale Kompression“, so nennt es Kippes. Ersteres beschreibe die Ausdünnung von Einkaufsstraßen, „wenn zwischen dem klassischen Einzelhandel immer wieder auch Dienstleistungen oder Büros einziehen“. Unter der vertikalen Kompression versteht Kippes die zunehmende Schwierigkeit, auch die oberen Stockwerke von Ladenhäusern an Geschäfte zu vermieten.

„Die Entwicklung geht dahin, dass wir Einzelhandel im Erdgeschoss und vielleicht noch im Untergeschoss und im ersten Stock haben – aber dann wird die Luft sehr dünn“, sagt der Immobilienexperte. Beispielhaft nennt er den früheren „Karstadt Sport“ in der Neuhauser Straße, der sich einst über mehrere Etagen ausbreitete. Inzwischen sei im dortigen Herzog-Max-Gebäude lediglich noch im Erdgeschoss klassischer Einzelhandel anzutreffen; darüber hinaus sind als Mieter die Max-Planck-Gesellschaft und eine Kanzlei eingezogen.

Ähnliche gemischte Nutzungen erwartet Stephan Kippes auch bei anderen Ladenhäusern wie dem ehemaligen Kaufhof am Stachus oder dem früheren Karstadt am Hauptbahnhof. „Man kann davon ausgehen, dass es dort auf Konzepte mit weniger Einzelhandel hinausläuft und stattdessen mit Büros oder Arztpraxen in den oberen Stockwerken.“