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Klimaschutz in München70 000 Euro-Baum in München: Muss der Auftrag jetzt auch noch europaweit ausgeschrieben werden?

Lesezeit: 4 Min.

Ein paar Bäume gibt es schon in der Münchner Fußgängerzone, doch es sollen viel mehr werden.
Ein paar Bäume gibt es schon in der Münchner Fußgängerzone, doch es sollen viel mehr werden. Stephan Rumpf

150 zusätzliche Bäume will die Stadt in der Altstadt pflanzen, doch die sind teurer, als man denkt. Warum so hohe Kosten entstehen und warum der Auftrag vermutlich europaweit ausgeschrieben wird – obwohl die Stadt selbst die größte kommunale Baumschule Deutschlands betreibt.

Von Bernd Kastner

Die Stadt München will in der Altstadt bis zu 150 zusätzliche Bäume pflanzen, die meisten davon in der Fußgängerzone. So will man die City ein wenig klimaresilienter machen: Je wärmer es wird, desto wertvoller sind Schatten spendende Bäume. So wichtig dies in Zeiten des Klimawandels ist, billig wird es nicht. Deshalb appellierte Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) an Münchner Bürger, für die Bäume zu spenden. Für die eingegangenen rund 75 000 Euro kann aber nur ein einziger Baum finanziert werden. Seitdem fragen sich viele: Warum ist das so teuer? Antworten auf die wichtigsten Fragen:

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