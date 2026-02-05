Die Stadt München will in der Altstadt bis zu 150 zusätzliche Bäume pflanzen, die meisten davon in der Fußgängerzone. So will man die City ein wenig klimaresilienter machen: Je wärmer es wird, desto wertvoller sind Schatten spendende Bäume. So wichtig dies in Zeiten des Klimawandels ist, billig wird es nicht. Deshalb appellierte Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) an Münchner Bürger, für die Bäume zu spenden. Für die eingegangenen rund 75 000 Euro kann aber nur ein einziger Baum finanziert werden. Seitdem fragen sich viele: Warum ist das so teuer? Antworten auf die wichtigsten Fragen: