Eine 90-jährige Frau ist bei einem Zusammenstoß mit einem Radfahrer in Obersendling schwer verletzt worden. Laut Polizei fuhr ein 29-jähriger Radler am Dienstag gegen 11.30 Uhr auf dem Radweg der Aidenbachstraße in Richtung Boschetsrieder Straße. Die 90-Jährige hatte wohl die Straße überquert und trat unvermittelt auf den Radweg. Der Radfahrer versuchte noch auszuweichen, konnte einen Zusammenstoß jedoch nicht mehr verhindern. Beide Beteiligten stürzten daraufhin. Die Fußgängerin zog sich dabei ein Schädel-Hirn-Trauma zu, der Radfahrer wurde leicht verletzt.