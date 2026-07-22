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ObersendlingFußgängerin bei Kollision mit Fahrrad schwer verletzt

Die Polizei musste einen Unfall zwischen einer Fußgängerin und einem Radfahrer aufnehmen.
Die Polizei musste einen Unfall zwischen einer Fußgängerin und einem Radfahrer aufnehmen. Peter Kneffel/dpa

Die 90-Jährige hatte unvermittelt den Radweg betreten. Ein Radfahrer wird leicht verletzt, die Seniorin erleidet ein Schädel-Hirn-Trauma.

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Eine 90-jährige Frau ist bei einem Zusammenstoß mit einem Radfahrer in Obersendling schwer verletzt worden. Laut Polizei fuhr ein 29-jähriger Radler am Dienstag gegen 11.30 Uhr auf dem Radweg der Aidenbachstraße in Richtung Boschetsrieder Straße. Die 90-Jährige hatte wohl die Straße überquert und trat unvermittelt auf den Radweg. Der Radfahrer versuchte noch auszuweichen, konnte einen Zusammenstoß jedoch nicht mehr verhindern. Beide Beteiligten stürzten daraufhin. Die Fußgängerin zog sich dabei ein Schädel-Hirn-Trauma zu, der Radfahrer wurde leicht verletzt.

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