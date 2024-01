Von Andreas Salch

Als Fußballtrainer ist es Vito L. (Name geändert) gewohnt, am Spielfeldrand zu stehen. Doch seit diesem Donnerstag steht der 47-jährige Münchner selbst im Mittelpunkt. Nicht als Trainer, sondern als Angeklagter vor dem Landgericht München I. In einer seiner Funktionen als Übungsleiter der Jugendmannschaften eines Vereins im Landkreis München, soll L. jahrelang Jugendliche, Heranwachsende und sogar vier Kinder sexuell missbraucht haben. Die Staatsanwaltschaft geht von fast tausend Übergriffen aus. Davon soll es in mehr als 200 Fällen auch zu Vergewaltigungen der Nachwuchsspieler im Alter von 13 bis 19 Jahren gekommen sein. Drei der insgesamt 30 mutmaßlichen Opfer soll L. 150 Mal sexuell missbraucht haben. Angaben zu den Vorwürfen machte der 47-Jährige zum Prozessauftakt keine.