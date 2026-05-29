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„Major Tom“-Sänger Peter Schilling über die WM„Fußball ist ein Spiegelbild der Gesellschaft“

Lesezeit: 4 Min.

Peter Schilling bei einem Autfritt in der Fanzone am Brandenburger Tor in Berlin vor Beginn des Viertelfinales Deutschland gegen Spanien bei der Fußball-EM 2024.
Peter Schilling bei einem Autfritt in der Fanzone am Brandenburger Tor in Berlin vor Beginn des Viertelfinales Deutschland gegen Spanien bei der Fußball-EM 2024. Christoph Soeder/dpa

Wie fühlt es sich an, wenn 60 000 Fußballfans im Stadion den eigenen 40 Jahre alten Hit singen? Sänger Peter Schilling über sein Können als Kicker und sein Spiel gegen die WM-Helden von ’74.

Interview von Thomas Becker

Seit zwei Jahren ist bei einem Tor der deutschen Fußballnationalmannschaft nicht nur der Jubel der Fans zu hören, sondern auch der Synthiepop-Hit  „Major Tom (völlig losgelöst)“.  Ein absoluter Ohrwurm, der 44 Jahre nach seinem Erscheinen dessen Sänger Peter Schilling, 70, aus München, zu Tränen rührt, wenn 60 000 Fußballbegeisterte den Refrain mitsingen.

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SZ PlusVon Jacqueline Lang (Text) und Florian Peljak (Fotos)

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