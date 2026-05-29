Wie fühlt es sich an, wenn 60 000 Fußballfans im Stadion den eigenen 40 Jahre alten Hit singen? Sänger Peter Schilling über sein Können als Kicker und sein Spiel gegen die WM-Helden von ’74.

Seit zwei Jahren ist bei einem Tor der deutschen Fußballnationalmannschaft nicht nur der Jubel der Fans zu hören, sondern auch der Synthiepop-Hit „Major Tom (völlig losgelöst)“. Ein absoluter Ohrwurm, der 44 Jahre nach seinem Erscheinen dessen Sänger Peter Schilling, 70, aus München, zu Tränen rührt, wenn 60 000 Fußballbegeisterte den Refrain mitsingen.