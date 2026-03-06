Zum Hauptinhalt springen

Fußball-WM in Deutschland 2006Als ein Rechtsschuss in Minute sechs eine Begeisterungslawine auslöst

Lesezeit: 2 Min.

Sport-Moderatorin Katrin Müller-Hohenstein (links) moderierte die Veranstaltung am Donnerstagabend. Sie, Autor Tim Frohwein (Mitte) und Ex-Fussballnationspieler Philipp Lahm (rechts) erinnern sich an den Sommer vor 20 Jahren, als „die Stadt nicht wiederzuerkennen war“.
Sport-Moderatorin Katrin Müller-Hohenstein (links) moderierte die Veranstaltung am Donnerstagabend. Sie, Autor Tim Frohwein (Mitte) und Ex-Fussballnationspieler Philipp Lahm (rechts) erinnern sich an den Sommer vor 20 Jahren, als „die Stadt nicht wiederzuerkennen war“. Johannes Simon

Der Soziologe Tim Frohwein stellt sein Buch über die Heim-WM vor. Auch Ex-Fußballprofi Philipp Lahm ist zu Gast – und man erfährt, warum er vor dem Eröffnungsspiel bis zur letzten Sekunde zittern musste, ob er überhaupt spielen darf.

Von Thomas Becker

Wer mag das nicht, sich entführen lassen „in eine Zeit, die uns alle glücklich gemacht hat“? Mit diesen Worten beschließt Katrin Müller-Hohenstein eine Zeitreise, die die Zuhörer in der Black Box des Fat Cat 20 Jahre zurück beamt, mittels eines Buches: „2006 – Sommermärchen des Jahrhunderts“ heißt das Werk des Soziologen Tim Frohwein. Und bei wem da nicht gleich das eine oder andere Endorphin auf Wanderschaft geht, der ist entweder zu jung oder hat besagten Sommer unter einem Stein verbracht.

