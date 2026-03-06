Wer mag das nicht, sich entführen lassen „in eine Zeit, die uns alle glücklich gemacht hat“? Mit diesen Worten beschließt Katrin Müller-Hohenstein eine Zeitreise, die die Zuhörer in der Black Box des Fat Cat 20 Jahre zurück beamt, mittels eines Buches: „2006 – Sommermärchen des Jahrhunderts“ heißt das Werk des Soziologen Tim Frohwein. Und bei wem da nicht gleich das eine oder andere Endorphin auf Wanderschaft geht, der ist entweder zu jung oder hat besagten Sommer unter einem Stein verbracht.