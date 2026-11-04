Eigentlich hat die Nachricht gar keinen Seltenheitswert mehr: Türkgücü München , zurzeit in der sechstklassigen Landesliga Südost am Start, hat am vergangenen Wochenende ein Spiel abgesagt. Das kam in den vergangenen Jahren öfter vor, doch nun ist der Grund besonders brisant: Der Verein ist diesmal intern so stark zerstritten, dass von allen beteiligten Personen – Spieler, Management, sportliche Leitung, Präsident – womöglich niemand übrigbleibt. Der Münchner Traditionsverein, vor 51 Jahren gegründet, steht schon wieder vor einem Neuanfang. Oder seinem möglichen Ende.

Im Zentrum des Streits steht Trainer Slaven Skeledžić, 54. Geholt wurde er wegen seiner Erfahrungen im Profibereich, Türkgücü sollte nach einer zweijährigen, sportlichen Talfahrt mit neuem Präsidium und neuem Hauptsponsor den sofortigen Wiederaufstieg in die Bayernliga sichern. Skeledžić war eine Weile Assistent des Ex-Bayern- und Nationalspielers Miroslav Klose, als dieser seine Trainerkarriere begann. Er rühmt sich unter anderem dafür, Jamal Musiala und andere bekannte Spieler trainiert zu haben; 2015 war er für acht Partien auch Nationaltrainer Afghanistans.

Seine Person ist zentral in dem Streit: Trainer Slaven Skeledžić. Foto: Oliver Lerch/Imago

Zu Türkgücü kam er ein zweites Mal, obwohl er unter dem alten Vorstand in der Vorsaison nach drei Partien geschasst worden war. Damals herrschte organisatorisches Chaos im Klub, Skeledžić hatte zum Beispiel lauthals geschimpft, dass bei Anpfiff eines Heimspiels eine Seitenlinie fehlte. Jetzt sagen manche: Das, was in den vergangenen Wochen passiert sei, habe eine Vorgeschichte. Eine, die der aktuelle Präsident Ertürk Alagöz zunächst nicht gekannt habe.

Skeledžić legt Wert darauf, zu betonen, dass er, für einen Landesligisten höchst ungewöhnlich, mithilfe des für einen solchen ebenfalls ungewöhnlich hohen Etats eine Video- und sogar eine Halbzeitanalyse eingeführt habe, dass jetzt also alles sehr professionell ablaufe. Allerdings habe er am Anfang im Hinblick auf die Kaderplanung nicht mitreden können. „Ich wollte mitbestimmen, welche Spieler kommen, aber es hieß: Nein, nein, nein, wir machen das.“ Damit ist die sportliche Leitung um Rainer Elfinger und Serdar Yilmaz gemeint.

Anschuldigungen gegen Skeledžić werden zurzeit nur mit der Bitte geäußert, namentlich nicht genannt zu werden: Alle Aussagen könnten sportrechtliche Konsequenzen haben. Die Spieler hatten sich deshalb sogar am vergangenen Montag noch einmal zum Training versammelt, man will sich nichts zuschulden kommen lassen. Es kam aber kein Trainer.

Jedenfalls soll Skeledžić die Kabine schon nach wenigen Wochen verloren haben. Extrem unflätige Ausdrücke sollen oft gefallen, herbe Strafmaßnahmen und Rauswürfe angedroht worden sein. Ein Spieler soll bei seiner Auswechslung geweint haben. Skeledžić sagt, dass ihm das erst jetzt zugetragen worden sei. Zum Eklat kam es, als sich vor knapp drei Wochen Teile der Mannschaft beim Spiel gegen den SSV Eggenfelden (0:3) nicht mehr an taktische Vorgaben hielten. In der darauffolgenden Partie traten dann nicht weniger als 21 Spieler gar nicht mehr an. Eine „Notelf“ aus Jugendspielern verlor 1:6 gegen den FC Wacker München, die Boykotteure saßen dabei auf der Tribüne und sahen zu.

In der darauffolgenden Woche erteilte Präsident Alagöz den sportlichen Leitern Elfinger und Yilmaz die Erlaubnis, das Training der Spieler zu leiten. „Sie haben sehr gut trainiert“, erzählt Elfinger. Umso überraschter waren die Spieler dann, als der Vorstand des Vereins die Partie kurzfristig absagte. „Die Spieler haben gesagt: Unter Slaven spielen wir nicht mehr“, sagt Alagöz auf Nachfrage. Er habe einen Eklat kurz vor Anpfiff vermeiden wollen, wenn die Streithähne auf dem Gelände des VfB Hallbergmoos erstmals wieder aufeinandergetroffen wären.

Seit diesem Nichtantritt stöhnen Liga und Verband erneut: „Wir haben schon jetzt wieder eine massive Wettbewerbsverzerrung“, sagt der Verbandsspielleiter des Bayerischen Fußball-Verbands, Andreas Mayländer. Tritt Türkgücü viermal nicht an, würden alle Spiele des Klubs aus der Wertung genommen und die Mannschaft für die kommende Spielzeit in die unterste Liga strafversetzt. Das Thema Aufstieg, sagt Alagöz, sei auf jeden Fall schon einmal „ad acta gelegt“.

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„Völliger Unsinn“, sagt Skeledžić über die Vorwürfe gegen seine Person. In der Kabine habe ein „absolut normaler Jargon“ geherrscht, aber „sie sind das nicht gewohnt“. Doch es scheint, als sei der Verein mal wieder an seinen hohen Ansprüchen gescheitert. Skeledžić kommt zu dem Schluss: „Vielleicht sind da zwei Welten aufeinandergeprallt.“ Anfang der Woche lag er noch mit der sportlichen Leitung im Clinch. Diese habe versucht, Einfluss auf Personalentscheidungen wie Ein- und Auswechslungen zu nehmen. Das gebe es bei ihm nicht, „das hat nicht mal der Präsident von Afghanistan geschafft“. Serdar Yilmaz hat den Verein bereits verlassen, Elfinger sein Rücktrittsgesuch eingereicht.

Vorstandsboss Alagöz hat seine ganz eigene Art, mit dem Eklat umzugehen. Er kündigt an, die meisten Spieler hinauswerfen zu wollen. Er habe sich die Vorwürfe angehört und stehe auf der Seite des Trainers. „Ich habe gefragt, was sie ihm vorwerfen. Das waren nur Kindergartengeschichten“, sagt er. Der Hauptsponsor, die Alagöz Holding, hat sich bereits zurückgezogen. Dahinter steht der Bruder des Präsidenten, Cantürk Alagöz, der einen Ruf zu verlieren hat: Er ist Besitzer eines türkischen Zweitligisten und Abgeordneter im türkischen Parlament für die Erdoğan-Partei AKP.

Auf den Rückzug angesprochen, erklärt Ertürk Alagöz, dass er selbst auch schon den Rückzug plane. „Wenn das nicht gewollt ist, was wir hier machen, dann macht das keinen Sinn“, erklärt er. Fünf bis sechs Spieler, darunter vielleicht auch der Ex-1860-Profi Albion Vrenezi, sollten bleiben und mit U-19-Spielern die Partien bis zur Winterpause bestreiten, dann will sich Alagöz nach einem geeigneten Nachfolger umsehen – ein angekündigter Rücktritt nach dem tabula rasa also. Insolvenzen hat der Verein schon 2001 und 2022 erlebt. Diesmal könnte es passieren, dass von Türkgücü gar nichts mehr übrigbleibt.