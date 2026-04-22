Nicht dass sich Adriano Celentano und Mario Basler besonders ähnlich sehen würden, aber Letzterem muss irgendwer schon früh diese Lebensmaxime ins Ohr gesetzt haben, mit der Celentano Anfang der Achtziger im Kino reüssierte und nach der Basler bis heute konsequent lebt: „Gib dem Affen Zucker!“ Oder wie er selbst sagen würde: „Lass die Sau raus!“ Warum sollte das anders sein, wenn der Ex-Kicker auf einer Bühne steht, wo sonst Konzerte oder Kabarett gegeben werden? Eben.
Mario Basler über den Fußball von damals„Wenn ich nicht spiele, können wir nicht gewinnen“
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Seit sieben Jahren tingelt Ex-Fußballprofi Mario Basler mit seiner Bühnenshow durch die Republik. Über wen er bei seinem Auftritt in München austeilt – und wessen Talent er für das wertvollste auf dem Platz hält.
Von Thomas Becker
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