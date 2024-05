Genau einen Monat vor dem Eröffnungsspiel der Fußball -Europameisterschaft präsentieren der europäische Fußball-Verband Uefa und das örtliche Organisationskomitee in München den Pokal, den der Gewinner des Turniers erhält: Am Dienstag zwischen 12 und 20 Uhr wird er öffentlich ausgestellt im "Stadion der Träume" am Kulturzentrum Fat Cat, dem ehemaligen Gasteig . Der Eintritt ist frei.

Für Fans besteht dabei die Möglichkeit, Fotos mit dem Henri-Delaunay-Pokal zu machen, der nach dem ehemaligen Uefa-Generalsekretär benannt ist, der diesen Wettbewerb einst erfunden hat. München ist die letzte Station der sogenannten Trophy Tour: In den neun übrigen EM-Spielorten war der Pokal schon zu sehen.

Bereits am Montag bekam Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) eine exklusive Gelegenheit für schmucke Fotos mit der Trophäe. Auf dem Rasen der Arena in Fröttmaning, am 14. Juni Schauplatz des Turnierauftakts zwischen Deutschland und Schottland, durfte Söder nebst EM-Maskottchen Albärt mit dem silbernen Siegerpokal posieren. Der wird dem neuen Europameister dann allerdings nicht in München überreicht, sondern in Berlin: Dort findet am 14. Juli das Finale statt.

Detailansicht öffnen Schmucke Fotos: Ministerpräsident Markus Söder (rechts) posiert mit Fußball-EM-Pokal und Maskottchen Albärt. (Foto: Peter Kneffel/dpa)

Am Montag wurde der 2008 von der Londoner Goldschmiede Asprey neu und größer gestaltete Wanderpokal noch etwas in München herumgereicht: vor dem Riesenrad im Werksviertel, auf dem Rathausbalkon und im Olympiapark, wo während des Turniers die offizielle Fanzone sein wird. Der ehemalige Schiedsrichter Felix Brych übergab dort als lokaler EM-Botschafter Bälle an bayerische Vereine.

Am Abend schmückte die acht Kilogramm schwere und 60 Zentimeter hohe Trophäe aus Sterling-Silber dann noch eine Gesprächsrunde auf dem Dachplatz des Bellevue di Monaco. Dort waren die früheren Weltmeister Paul Breitner (1974), Klaus Augenthaler (1990) und Philipp Lahm (2014), der jetzige EM-Turnierdirektor, eingeladen, um unter anderem mit Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) zu fachsimpeln.